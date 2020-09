Un echipaj de politie aflandu-se pe DJ209G, pe raza comunei Straja, a oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani, din comuna Brodina, județul Suceava. Aceasta a prezentat pentru control permisul de conducere eliberat de autorităţile statului ucrainean valabil pentru categoriile A1, A, B, C1, C. În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a constatat faptul că tânărul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „complicitate la falsul material în înscrisuri oficiale” şi „uzul de fals”.

