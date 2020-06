Vineri seară polițiștii din cadrul SPR 2 Ipotești au oprit în trafic autoturismul care circula pe D.J. 290 Verești și era condus de către un bărbat de 34 de ani, din com. Zvoriștea.

Conducătorul auto a prezentat permisul de conducere provizoriu emis de autoritățile din Marea Britanie, acesta fiind valabil doar pe teritoriul autorității emitente.

Cu ocazia verificării în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că șoferul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

