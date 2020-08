Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat astăzi o hotărâre prin care s-a decis eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România.

De asemenea, a fost luată decizia ca instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc în România din zonele de risc epidemiologic ridicat să se adopte prin Hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza situației emisă de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și a propunerilor formulate de Institutul Național de Sănătate Publică.

“La emiterea acestor decizii vor fi luate în considerare toate implicațiile asupra sănătății publice și vor fi analizate aspectele socio-economice generate de instituirea măsurii de carantinare.

În cazul în care situația o impune, decizia privind instituirea carantinei pentru cetățenii care se întorc în România poate fi luată pentru anumite zone sau regiuni administrative din statele cu risc epidemiologic ridicat”, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Suceava.