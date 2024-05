Teatrul Tineretului anunță Premiera spectacolului PESCĂRUȘUL de A. P. Cehov, în regia lui Christian Benedetti, sâmbătă, 18 mai, și duminică, 19 mai, de la ora 19:00, în Sala Mare.

„PECĂRUȘUL. Comedie în patru acte“: Treplev o iubește pe Nina, Nina îl iubește pe Trigorin, Trigorin e prins în mrejele Arkadinei, un lanț al iubirilor ca în comediile shakesperiene, dar în care transpare tristețea vieții trăite în carapacea iluziilor false și a egoismului. O lume cu oameni pasionali, indiferenți la suferința celor de lângă ei, care se pot salva doar dacă își urmează visul.

Regizorul Christian Benedetti, împreună cu actorii din distribuție, a construit spectacolul fiind atent la viziunea lui Cehov asupra montării pieselor sale. Crearea unui spațiu scenic care să cuprindă strictul necesar pentru marcarea sensului, interpretarea după rigorile unei partituri muzicale (pauze, tempouri), care să evidențieze gândul din spatele cuvintelor sunt principalele direcții care au ghidat munca echipei artistice.

„În teatrul de artă, toate aceste detalii cu accesoriile lor distrag spectatorul, îl împiedică să asculte… (… ) Știi, aș vrea ca cineva să-mi joace piesele într-o manieră foarte simplă… Ca pe vremuri… o cameră… în avanscenă o canapea, scaune… Și apoi actori buni care joacă… Asta e tot… Mi-ar plăcea foarte mult să văd piesele mele reprezentate în acest fel…” (A. P. Cehov, citat de Evtikhi Karpov în volumul „Cehov în amintiri“, 1954)

Reper al literaturii universale de secol XIX, opera lui Anton Pavlovici Cehov însumează peste 600 de texte de proză și dramaturgie, scrise în timpul unei vieți de numai 44 ani. Pe lângă asiduitatea muncii literare, Cehov s-a distins în vremea sa prin altruism și implicare civică: a ridicat câteva școli publice și câteva biblioteci, strângând fonduri și întocmind planurile de construcție, a sprijinit eforturile guvernului în combaterea holerei și a foametei extinse, ca medic a tratat gratuit țăranii care se strângeau în curtea sa oriunde mergea, a luptat pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a ocnașilor din Sahalin, chiar dacă în ultimii, aproximativ, 10 ani de viață a fost măcinat de tuberculoză.

Născut în 1958 la Marsilia, Christian Benedetti a studiat la Conservatoire National de Région de Marseille, apoi la Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, la clasa lui Antoine Vitez, între 1977 și 1980. A regizat în jur de cincizeci de spectacole, pe textele unor autori ca: Molière, Strinberg, Molnar, Büchner, Eisenstein, Colic, Sofocle, Koltès, Fiat, Marc Ravenhill, Lars Norén etc.

În 1997 a creat Théâtre-Studio din Alfortville, unde a montat autori care au devenit asociați ai acestui teatru: Edward Bond, Sarah Kane, Gianina Cărbunariu, Biljana Srbljanovic. A fost director al Festivalului Internațional Miramas în 1988. Este membru fondator al Autre(s) part(s) (Acteurs Unis pour la Transformation, la Recherche et l’Expérimentation sur Population Art et Société), un grup de reflecție despre noi practici artistice.

În 2001, 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐝𝐞𝐭𝐭𝐢 a condus un atelier pentru actorii Teatrului Tineretului, în cadrul Festivalul Internațional de Teatru de la Piatra Neamț, iar în 2002 a revenit la TT pentru a coordona un atelier pe tema „Dramaturgia contemporană: trei piese de Sarah Kane („Blasted“, „4.48 Psychose“, „Crave“), piese care au fost montate și reprezentate scenic cu actorii TT la Satu Mare, în același an.

Reprezentațiile vor fi urmate de discuții cu publicul, moderate de Oana Balaci, secretar artistic al Teatrului Tineretului.

PESCĂRUȘUL

de Anton Pavlovici Cehov

traducerea: Bogdan Budeș

un spectacol de Christian Benedetti

asistentă de regie: Nora Covali

Cu: Ecaterina Hâțu /Elena Popa, Florin Hrițcu, Tudor Tăbăcaru, Cristina Ciulei, Andrei Merchea-Zapotoțki, Loredana Grigoriu, Nora Covali, Mircea Postelnicu, Paul-Ovidiu Cosovanu, Emanuel Becheru și Valentin Dița/ Cristian Stoian

Înregistrare audio – pian: Anna Rivera

Spectacol recomandat persoanelor peste 12 ani.