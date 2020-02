Peste 1.000 de copii au beneficiat până în prezent de activitățile campaniei de reducere a riscului rutier „Fii isteț – Fă-te văzut”. Poliția Suceava a transmis că educația pentru siguranța copiilor pe drumurile publice trebuie să fie o preocupare constantă a societății, școala având nevoie permanentă de sprijinul altor instituții care să continue educația din sala de clasă, în contexte nonformale. „Fiecare eveniment rutier trebuie analizat minuțios pentru a identifica pe lângă cauzele producerii și factorii de risc care pot fi preveniți pe viitor. În urmă cu mai bine de două luni, pe raza localității Cumpărătura, după lăsarea serii, un bărbat de 38 de ani era acroșat de un autoturism și deceda. Împreună cu acesta se afla fiul său de doar 10 ani, martor la teribilul eveniment. Ambii pietoni purtau vestimentație de culoare închisă, fără elemente reflectorizante, fapt ce a sporit riscul de accident rutier.

A fost momentul în care Asociația Rădăcini și Aripi Suceava împreună cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava – Serviciul Rutier și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității au cautat soluții pentru a preveni astfel de tragedii și a reduce riscul rutier la care sunt expuși în general copiii”, se arată într-un comunicat al Poliției Suceava.



Începând cu luna ianuarie a anului 2020, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava derulează la inițiativa Asociației Rădăcini și Aripi Suceava și cu sprijinul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava campania ,,Fii isteț, fă-te văzut!”.

Având o durată de 6 luni, campania se adresează preșcolarilor și elevilor din județul Suceava având ca scop creșterea siguranței acestora pe drumurile publice printr-un comportament preventiv responsabil.



Poliția Suceava a transmis că preșcolarii și elevii participanți la atelierele organizate de experți ai ONG-ului și celor două instituții vor avea ocazia să exerseze prin intermediul activităților practice comportamente adecvate pe drumurile publice.

Astfel, începând cu data de 20 ianuarie au fost organizate mai multe întâlniri directe, în care preșcolarii și elevii au descoperit răspunsuri la întrebări precum: ,,De ce este necesar să fiu vizibil pe drumurile publice? Cum și când mă pot face vizibil pe drumurile publice?” Principala metodă utilizată în cazul preșcolarilor este jocul intercativ, în timp ce elevii lucrează în perechi, învățând unii de la ceilalți, pe grupe, dezvoltându-și gândirea critică, competențele de relaționare interpersonală. În total au fost derulate acțiuni în unități de învățământ din mediul urban și rural, fiind distribuite copiilor peste 200 de veste reflectorizante personalizate.

„Preșcolarii și elevii din ciclul primar sunt mândri să poarte astfel de elemente de vestimentație….însă, am aflat că adolescenții sunt mai reticenți. Nu ne-am lăsat învinși și ne-am adaptat cerințelor vârstei lor. Am distribuit peste 400 de gadget-uri, brelocuri, elemente atașabile rucsacurilor, toate reflectorizante. Am înțeles că e important să iți adaptezi mesajul preventiv și să respecți personalitatea și nevoile fiecărei categorii de vârstă dacă vrei să obții un rezultat unitar – creșterea vizibilității în trafic a pietonilor”, se spune în comunicatul Poliției Suceava.

În total, peste 1000 de elevi au participat la întâlniri cu polițiști, psihologi și consilieri psihopedagogi din cadrul celor trei unități partenere, fiind distribuite circa 600 de materiale preventive, veste, brelocuri, rigle, magneți reflectorizanți, etc.

Nu în ultimul rând, Poliția Suceava a readus în atenție câteva recomandări minime pentru siguranța rutieră.

SFATURI ŞI RECOMANDĂRI PENTRU PIETONI

⦁ Pietonii sunt obligaţi să folosească în localităţi numai trotuarele iar în afara localităţilor să circule pe părţile laterale ale drumului sau acostamente iar în lipsa acestora pe partea stângă a drumului , în direcţia lor de mers , cât mai aproape de marginea şoselei

⦁ Acolo unde sunt semafoare , traversarea străzii se face numai la culoarea verde

⦁ Traversarea unui drum public se face în paşi vioi , perpendicular pe axul acestuia , numai prin locurile marcate ori semnalizate cu indicatoare , iar în lipsa acestora pe la colţul străzii , după o asigurare temeinică

⦁ Pe timp de noapte , pietonul care circulă pe partea carosabilă a drumului , trebuie să poarte accesorii reflectorizante

⦁ Atenţie: Dacă se apropie de trecerea de pietoni maşinile poliţiei , salvării sau pompierilor , este interzisă traversarea, chiar dacă semaforul arată culoarea verde

⦁ În intersecţiile unde nu există semafor , traversarea se va face numai pe la colţul străzii , după o atentă asigurare că nu se apropie nici o maşină.

⦁ Aşteptarea autobuzelor se va face numai în staţii , pe trotuare. După coborârea din mijloacelor de transport în comun , nu se traversează prin faţa sau spatele acestora.

⦁ Chiar dacă intenţionaţi să traversaţi prin dreptul unei treceri de pietoni , nu mizaţi numai pe frânele bune ale autovehiculelor care se apropie, ci asiguraţi-vă preventiv.

GREŞELILE FRECVENTE CARE FAVORIZEAZĂ ACCIDENTELE SUNT :

⦁ Traversarea pe culoarea roşie a semaforului ;

⦁ Traversarea în fugă ;

⦁ Neatenţia în traversare ;

⦁ Traversarea prin locuri nepermise ;

⦁ Traversarea prin faţa sau prin spatele mijloacelor de transport în comun .

O pondere însemnată a pietonilor accidentaţi continuă să o deţină copiii, ca urmare a nesupravegherii lor de către părinţi sau persoanele care îi au în grijă, când se deplasează la sau de la şcoală, ori la joacă.

ATENŢIE PĂRINŢI !

⦁ Explicaţi copiilor importanţa conduitei preventive pentru fluenţa şi securitatea traficului rutier ;

⦁ Când se grăbesc să ajungă la şcoală, copiii trebuie sfătuiţi să urmeze acelaşi drum, lipsit de pericole, să nu scurteze ruta ocolind “ zebrele “ şi traversând prin locuri nepermise ;

⦁ Când însoţiţi copiii pe jos, trebuie să constituiţi pentru ei un exemplu pozitiv, respectând regulile de circulaţie ;

⦁ Asiguraţi-vă că locul de joacă ales de copiii dumneavoastră este izolat de traficul rutier. Preocupaţi de joc, ei nu ţin seama de maşini şi se expun astfel la accidente ;

⦁ Este necesar să le amintim mereu cum să circule corect pe drumurile publice, să le explicăm şi demonstrăm cum să procedeze în anumite situaţii posibile din timpul deplasării.

STIMAŢI PĂRINŢI ,

deşi regulile de circulaţie sunt însuşite rapid şi corect de către copii, nu trebuie diminuată supravegherea acestora în timpul folosirii locurilor de joacă, a arterelor rutiere sau a mijloacelor de transport.