Peste 1.000 de sindicaliști din învățământ au protestat, începând cu ora 11.00, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava. Ei purtau pancarte cu mesaje de genul „Respect pentru educație”, „Educația nu este o problemă, este un drept”, „Nu renunțați la educație”, „Nu suntem bone”, „Fără educație, moare orice nație” sau „Alocația nu ține loc de salariu decent”. De asemenea, protestatarii aveau pancarte și bannere cu numele școlilor pe care le reprezintă. Unii sindicaliști purtau veste albe pe care scrie cu albastru FSLI. În fruntea sindicaliștilor se află profesorii Traian Pădureț și Giani Leonte. Primul este președintele Uniunii Județene „Pro-Educația”, afiliată la Federația „Spiru Haret”, iar celălalt este liderul Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava – ASIS, afiliată la FSLI.

