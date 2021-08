Rețeaua Medicală Arcadia a fost dotată cu 4 noi ecografe multidisciplinare pentru departamentele de Gastroenterologie, Medicină internă, Endocrinologie și Obstetrică-Ginecologie

Un nou sistem C-arm, dedicat intervențiilor de chirurgie generală, neurochirurgie și chirurgie ortopedică a fost instalat în Blocul Operator

Zona de investigații de morfologie fetală a fost dotată cu un ecograf performant Voluson E10 BT 21, iar ecografiile punctuale beneficiază acum de noi ecografe Voluson S10 BT 18

Arcadia – Spitale și Centre Medicală continuă investițiile în sănătate. Doar în luna iulie 2021 cifra totală a investițiilor este de peste 1 milion de euro.

Departamentul de Obstetrică-Ginecologie și Maternitatea Arcadia au adăugat tehnologiei deja existente un ecograf performant, dedicat investigațiilor de morfologie fetală și alte 4 ecografe pentru investigații punctuale.

Departamentele de Gastroenterologie, Medicină internă și Endocrinologie au fost dotate cu alte 4 ecografe multidisciplinare, iar în Blocul operator a fost instalat încă un sistem C-arm, dedicat intervențiilor de chirurgie generală, neurochirurgie și chirurgie ortopedică.

„În 2020 am investit într-un ritm accelerat. Și în 2021 rămânem aproape de nevoile pacienților, prin investiții în oameni și tehnologie. La începutul anului, am dotat centrele și spitalele din rețea cu o serie de instrumente și aparate medicale de ultimă generație care permit tratarea minim invazivă a unor afecțiuni neurologice frecvente, recuperarea mai rapidă a pacienților, dar și creșterea confortului postoperator. În luna iulie, am continuat, cu investiții de peste 1 milion de euro, iar la finalul anului vom inaugura Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia, un proiect de peste 10 milioane de euro”, Dan Fiterman, Director generala Arcadia – Spitale și Centre Medicale.

Tehnologie de monitorizare de ultimă generație pentru specialitatea de obstetrică-ginecologie

Ecografiile morfologice studiază anatomia bebeluşului și sunt recomandate în fiecare trimestru de sarcină pentru datarea sarcinii, anatomia și starea de bine fetală, precum și pentru detectarea unei serii extinse de anomalii fetale. Noul ecograf Voluson E10 BT 21, disponibil în Rețeaua Medicală Arcadia, dedicat investigațiilor de morfologie fetală, asigură o acuratețe vizuală sporită, oferind medicului claritate și precizie în aprecierea detaliilor anatomice ale fătului.

Un nou standard în ecografia prenatală și ginecologică, examinarea cu acest tip de ecograf oferă avantaje importante precum îmbunătățirea examinării inimii fetale, achiziționarea rapidă și perfectă de imagini 3D sau volume eSTIC de înaltă calitate, fără întreruperi ale fluxului de lucru. De asemenea, ecograful Voluson E10 BT 21 optimizează timpul de examinare cu 67%, oferă viteze de volum ultra rapide, formate de imagine flexibile și o rezoluție excelentă de la examinări de rutină până la ecocardiografie fetală complexă.

Ecografiile punctuale sunt ecografii intermediare, care evaluează creşterea fetală, lichidul amniotic, placenta, diverse patologii legate de sarcină. Noi ecografe de ultimă generație Voluson S10 BT 18 completează dotarea tehnică a Departamentului de Obstetrică-Ginecologie Arcadia.

Ecografe multidisciplinare performante

Noile sisteme ecografice multidisciplinare sunt dedicate unei sfere extinse de aplicații medicale – aplicații generale și de pediatrie, urologie și ortopedie, investigații vasculare și mamare, precum și pentru proceduri chirurgicale în anesteziologie și terapie intensivă. Acestea acoperă o gamă importantă de aplicații clinice, de la diagnosticare până la tratamente specializate (contrast, elastografie, ecografie invazivă, biopsii și navigare volumetrică). Noile ecografe multidisciplinare disponibile în Centrele Medicale Arcadia aduc calitate excelentă a imaginii, instrumente avansate de imagistică și vizualizare pentru toate zonele de interes, toate pentru un diagnostic precis și un tratament adecvat, personalizat fiecărui pacient.

Soluții tehnologice avansate pentru intervenții chirurgicale de maximă precizie

Extinderea Blocului operator al Spitalului Arcadia a presupus investiții importante, începute în urmă cu aproape 2 ani, care au continuat la începutul anului 2021 cu dotări state of the art pentru intervențiile de neurochirurgie. În iulie 2021 în Spitalul Arcadia a fost instalat un nou sistem C-arm, dedicat în special intervențiilor de chirurgie generală, neurochirurgie și chirurgie ortopedică. Multiplele funcții oferite de sistemul C-arm se traduc în beneficii importante pentru pacient.

Complet digital, echipamentul asigură precizia gesturilor chirurgicale, iar sistemul de conectare rapidă permite îmbunătățirea fluxului operațional. Comutatorul manual de expunere permite expunere dublă, atât în modul fluoroscopie normală, cât și de nivel înalt. Echipamentul optimizează procesul de achiziție de imagini intraoperatorii, de procesare și de redare a acestora. Toate acestea înseamnă precizie și siguranță pentru fiecare gest operator.