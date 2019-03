La 197 de ani de la înfiinţarea Poliţiei Române, poliţiştii suceveni se prezintă în faţa comunităţii, ca o structură flexibilă, adaptată cerinţelor şi dinamicii evenimentelor şi fenomenelor sociale, fiind o instituţie stabilă a statului de drept, democratic, capabilă să gestioneze întreaga problematică din sfera sa de activitate.

Strâns legată de simbolul creştin al Bunei Vestiri, Ziua Poliţiei Române marchează an de an momentul unei evoluţii instituţionale, o evoluţie simultană cu cea a societăţii pe care o deserveşte.

Situând în prim – planul demersurilor sale interesele legitime ale cetăţenilor, protejarea proprietăţii private şi publice, asigurarea liniştii şi siguranţei în comunitate, urmărim în permanenţă sporirea încrederii beneficiarilor serviciului poliţienesc în instituţiile statului şi asigurarea stabilităţii sociale.

Și pentru că Poliția este strâns legată de comunitate, în acest an am ales să sărbătorim ziua atestării documentare printr-o serie de activități interactive cu implicarea cetățenilor în perioada 20 – 25 martie 2019.

Am implicat în activitățile nostre la nivel județean peste 10.000 de copii, voluntari, oameni care și-au dorit să fie alături de noi și apreciază viața de polițist.

Am început cu cei mai mici. Polițiștii au mers în data de 20 martie la Spitalul Județean Suceava, la secția de pediatrie și au dotat biblioteca secției cu peste 200 de manuale și cărți. Apoi, fiecare copil din saloanele secției a primit cărți, jucării și fructe, pentru ca suferința să treacă mai ușor. Mulți dintre cei mici au spus că după ce se vor înzdrăveni, vor deveni polițiști. Ei ne-au urat ,,La mulți ani!” iar noi le urăm însănătoșire cât mai grabnică.

Tot în data de 20 martie am inițiat o acțiune comună cu studenții secției de Poliție Locală din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava. Peste 50 de cursanți au participat la proiectul ,,Polițist pentru o zi”……iar urarea noastră a fost să devină polițiști pentru totdeauna. Au înțeles și ei, după activitățile interactive desfășurate că odată inoculat, spiritul de polițist intră în sânge și iși produce efectele în mod ireversibil. Îi așteptăm pe acești tineri cât mai curând în sistemul de ordine publică și îi considerăm deja o resursă viabilă pentru creșterea gradului de siguranță.

Pe 21 martie peste 100 de polițiști au fost în unități școlare de pe raza întregului județ. Am vorbit cu tinerii despre cum ne vor ei, despre ce ar trebui să îmbunătățim și am primit idei din cele mai bune. La schimb am dat recomandări preventive și sfaturi prietenești cu exemplificarea unor povești de viață. Sunt activități ce au ca sop îmbunătățirea relației de comunicare cu comunitatea și apropierea față de nevoile tinerilor.

În data de 22 martie porțile tuturor subunităților de poliție de pe raza județului s-au deschis pentru cei care au vrut să vadă cum își petrece un polițist o zi de muncă și să afle din tainele meseriei de polițist. Autospecialele de poliție și tehnica din dotare au constituit atracții pentru tineri dar și pentru adulți care au înțeles că aparatul radar salvează vieți, iar cătușele sunt doar pentru cei care nesocotesc legea.

Pe 23 martie, la sediul IPJ Suceava, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și polițiștii Serviciului Criminalistic au organizat în parteneriat cu Organizația Cercetașii României acțiunea ,,Polițistul Cercetaș”. După regulile cercetășiei, peste 50 de tineri au participat la o activitate concurs și au descoperit tainele criminaliștilor în ,,luarea urmelor” si ,,interpretarea semnelor”.

Tot sâmbătă, la sediul IPJ Suceava a fost realizată o expoziție de goblen tematic, peste 30 de lucrării aparținând unei colege, agent de poliție, fiind expuse și apreciate în holul instituției.

În aceeași zi, s-a încheiat activitatea umanitară de colectare de fonduri prin urna amplasată la sediul IPJ Suceava, 13.000 lei fiind donați cauzei umanitare Larisa Airinei și alți 5000 de lei pentru sprijinirea copilului unui coleg polițist aflat la grea suferință.

Luni, la ceas aniversar, pe 25 martie 2019, la prima oră, conducerea inspectoratului a depus o coroană de flori la monumentul dedicat eroilor polițiști căzuți la datorie. Acțiunea a fost urmată de ceremonia avansării în grad a 138 de polițiști, 21 de ofițeri și 117 agenți de poliție. La festivități a fost invitat și dl. agent șef principal Eusebiu Tătaru, acum cadru militar în rezervă, care prin activitatea sa constituie un exemplu pentru cei mai tineri. Si în ultima zi de serviciu, în luna decembrie 2018 a reușit prin fler și experiență să identifice o persoană bănuită de comiterea mai multor agresiuni sexuale.

Cu toții au apreciat apoi expoziția de afișe și documente de valoare istorică ce surprinde crâmpeie din evoluția instituției Poliției de-a lungul timpului, realizată cu sprijinul Arhivelor Naționale Suceava la Galeria Millenium.

Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături la aceste activități și îi asigurăm pe toți sucevenii că vom depune toate eforturile pentru a fi mai buni și a merita cinstea și respectul lor.