Peste 10.000 de suceveni dar și de turiști au participat, astăzi, la cea mai mare paradă a obiceiurilor de iarnă, eveniment organizat de Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina. Alături de ei un invitat surpriză, premierul Ludovic Orban care a asistat la paradă de pe scările Palatului Administrativ, alături de președintele Consiliului Județean Suceava, primarul Ion Lungu, ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, prefectul Alexandru Moldovan, parlamentarii PNL Ioan Balan, Dumitru Mihalescul, Constantin Daniel Cadariu și Angelica Fădor și viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi. Peste 1.000 de urători și colindători au pornit în paradă din zona Stațiunii de Cercetări Agricole, iar după ce au străbătut Suceava au fost întâmpinați în zona centrală, la Palatul Administrativ, de autoritățile centrale, județene și locale.

La fel ca în fiecare an, parada a fost deschisă de un bătrân din Gura Humorului, venit cu un plug tras de boi. Bătrânul a fost urmat de un grup de buciumași și de urători, din mai multe zone ale județului. Aceștia i-au urat pe premier și pe liderii județeni și locali, după care președintele Consiliului Județean Suceava le-a oferit colaci urătorilor.

Fără doar și poate unul dintre cele mai impresionante momente ale Festivalului Internațional de Obiceiuri de Iarnă de la Suceava a fost spectacolul oferit de Malanca lui Ștefan cel Mare de la Vicovu de Sus. Veniți călare pe cai maiestoși, răzeșii, haiducii și Ștefan cel Mare i-au încântat pe cei prezenți cu teatrul popular despre momente din istoria Moldovei, dar și cu scurte fragmente din „Apus de Soare”.

Au urmat apoi cete de urători, urși, căiuți, capre, irozi și împărați din toate zonele județului, dar și din Republica Moldova și din Ucraina. Prin fața autorităților și a tuturor celor prezenți au trecut în paradă și au susținut scurte momente artistice formațiile de la Mălini, Boroaia, Vama, Fundu Moldovei, Șcheia, Dolhasca, Drăgușeni sau Botoșana.