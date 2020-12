În data de 20.12.2020 cadrele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile, ocazie cu care au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziție.

Activitatea menţionată s-a desfăşurat pe raza municipiului Suceava, ocazie cu care au fost ridicate 115.200 bucăți articole pirotehnice de sezon, ambalate și depozitate în diferite cutii și saci, având o greutate de peste 450kg și o valoare de peste 54.000 lei;

Cercetările sunt efectuate în continuare față de mai multe persoane, cu privire la săvârșirea infracțiunii de „operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”, întreaga cantitate de materiale fiind indisponibilizată.

