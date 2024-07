Rețeaua globală UM, parte a grupului IPG Mediabrands, a anunțat a 7a ediție a evenimentului global Impact Day pe data de 18 Iulie, care s-a reunit de această dată sub ideea de „ONE Day, ONE UM, ONE Better World.” Lansată în 2016 de către divizia de responsabilitate socială corporatistă, Better World, Impact Day reflectă angajamentul pentru valorile ei de bază: comunitate, curiozitate și curaj.

“Angajații noștri din toate țările așteaptă cu nerăbdare în fiecare an această acțiune de voluntariat pentru a forma o adevărată echipa, păstrând această tradiție prețioasă în rețeaua UM”, a declarat Andrea Suarez, Global CEO, UM. “Echipa noastră s-a reunit sub conceptul de ‘ONE Day, ONE UM, ONE Better World’ pentru a sublinia impactul incredibil pe care îl putem avea păstrând acțiunea colectiva și să sprijinim comunitățile în care trăim, lucrăm și ne dezvoltăm”

De aceea, joi, pe 18 iulie, agențiile UM au închis birourile din toate zonele geografice ale globului, pentru a se implica în acțiuni de voluntariat în fundații și ONG-uri prin activități cu un impact real, printre care:

Curățarea băncilor din parcurile publice din San Francisco, Los Angeles and New York City.

Implicarea în protejarea animalelor în pericol și a coridoarelor lor de viețuire, precum cel al jaguarului în regiunea Americii de Sud, cu ajutorul fundației Wildlife Conservation Society.

Acțiuni de implicare în strângere de fonduri, gătit artizanal și vânzare, marșuri de conștientizare pentru victimele abuzului domestic către Rize Up în Sydney

Susținerea prin materiale și acțiuni pentru copiii cu autism din centrul în China Shanghai Songjiang Xingyue Children’s Growth Service Center.

Sprinjinirea bătrânilor și servirea mesei în centre comunitare în parteneriat cu fundația FCV Dorcas din UK

Promovarea agriculturii sustenabile în Italia, cu ajutorul fundației Humana, care are rolul de a implica mai multe comunități marginalizate într-o cauză comună

Prima ediție a Impact Day a fost organizată în SUA în 2016 și a fost extinsă la nivel global în 2918, către 50 de birouri din 40 de țări. În ziua de azi, angajații din peste 100 de birouri și 50 de țări au luat parte la acțiunea de Impact Day, împărtășind experiența pe canalele de social media: Instagram, Facebook and LinkedIn folosind hashtagurile #UMBetterWorld și #UMImpactDay.

În acest an, UM Romania a ajutat fundația Adăpostul Speranța prin acțiuni de curățare și împrospătare a celor 105 padocuri și îngrijire a animalelor de companie abandonate sau rătăcite, căței de toate vârstele, repartizați după diverse criterii (prieteniile dintre ei, talia lor, vârsta, nevoile speciale,rasa etc.).

“Anul acesta am ales să facem ceva nou față de acțiunile din anii trecuți de Impact Day dedicate centrelor de îngrijire a copiilor și a bătrânilor și în cantinele sociale. Și deoarece în pandemie mulți colegi au ales să se împrietenească cu un patruped, ne-am dat seama cât de important este pentru starea noastră de bine în echipa prezentă animalelor de comapanie în viață noastră. Încă ne aducem aminte de ședințele de acasă în care ne arătam prietenii necuvântători pe ecrane și ne bucuram de expresivitatea lor și ne ajutau să depășim stress-ul din acea perioadă. De aceea, prin sprinjinul acordat Asociației Speranța sperăm ca mai mulți oameni să se bucure de prezența animalelor de companie în viață lor, prin vizite sau adopții într-un spațiu prietenos. Ca și în edițiile trecute, avem parteneri dintre clienții noștri, de data aceasta producătorul de mâncare pentru animale de companie, Kormotech, care prin fundația lor s-au implicat prin donarea de alimente de la marca lor Club4Paws, și VW Vehicule Comerciale pentru transportul echipei la adăpostul din Popești-Leordeni. ” a declarat Victor Croitoru, CEE Regional Strategy Director la UM Romania.

“Pentru mine, personal, viața alături de animale de companie este mult mai veselă dar aduce cu sine și multe responsabilități. De aceea, mă bucur de ocazia de a avea o experiență comună de voluntariat cu echipa noastră de la UM Romania cu ocazia zilei de Impact Day. Deja avem amintiri plăcute în fiecare an, care ne ajută să empatizam mai mult cu nevoile oamenilor și cu situațiile dificile de zi cu zi” a declarat Anca Popescu, ambasador Impact Day la UM Romania.

Adăpostul Speranța, prin reprezentantul ei Anca Tomescu, susține oportunitatea acestui parteneriat de o zi: “Ne bucurăm de fiecare dată când ne trec pragul oameni destoinici, așa cum sunt cei de la UM Romania. Voluntariatul, la noi în adăpost, nu este doar despre a oferi o mână de ajutor pentru activitățile noastre, ci și despre a relaționa și juca cu câinii, a le face ziua mai frumoasă și în același timp a ne încărca cu multă energie pozitivă. Împreună ducem mai departe mesajele noastre de responsabilizare, despre adopții reușite și dezvoltarea unei societăți prietenoase cu animalele de companie, în care acestea să fie respectate”

