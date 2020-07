Furtuna puternică de joi seara a afectat grav peste 100 de gospodării din orașul Dolhasca. Primarul acestui oraș, Decebal Isachi, a spus că la cele peste 100 de gospodării, gheața de mari dimensiuni a distrus acoperișurile, dar și culturile agricole. „Am fost in teren și am văzut culturi afectate, mașini lovite de gheata imensa ce a căzut din cer, case afectate, arbori rupți și trântiți la pământ. Cel mai afectat sat a fost satul Budeni. Astăzi ne deplasam in teren sa identificam casele ale căror acoperișuri au fost sparte de gheata sa vedem cum ii putem ajuta pe sărmanii oameni cărora acum le ploua in casa. Din estimările făcute de ieri sunt peste 100 de gospodarii cu probleme grave la acoperișul casei. Încerc sa găsim soluții ca in prima faza aceștia sa fie ajutați, sa poată sa-și repare măcar acoperișul casei”, a declarat primarul din Dolhasca. El a mai adăugat că angajați ai primăriei, împreună cu reprezentații Prefecturii, ai Apelor Române și ISU Suceava evaluează pagubele produse de furtuna de joi seara.