În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare 111 mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupări infracționale și exploatarea probatoriului în dosare penale complexe, în care se efectuează cercetări privind infracțiuni de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări.

Astfel, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează 45 de percheziții domiciliare (12 în București, 8 în Buzău, 2 în Ilfov, 2 în Timiș și câte una în Argeș, Arad, Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Suceava, Sibiu, Vâlcea) și pun în executare 7 mandate de aducere.

Poliția Română a transmis că activitățile sunt derulate într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, exercitarea fără drept a unei profesii, vătămare corporală și fals intelectual.

Tot astăzi, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Olt efectuează 32 de percheziții domiciliare (20 în Argeș, 4 în Vâlcea, 3 în Gorj și câte una în Alba, București, Brașov, Mehedinți, Olt) și pune în executare 5 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea efectuează 13 percheziții domiciliare (toate în județul Vrancea) și pune în executare 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă cu țigarete.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava efectuează, în județul Suceava, 10 percheziții domiciliare și pune în executare 5 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă cu țigarete.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov efectuează 4 percheziții domiciliare, în județul Ilfov, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș efectuează 3 percheziții domiciliare în județul Maramureș, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă cu țigarete.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba efectuează 2 percheziții domiciliare, în județul Alba și municipiul București, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui efectuează 2 percheziții domiciliare în județul Vaslui, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă cu țigarete.

La activități, participă polițiști specializați în investigarea criminalității economice, de investigații criminale precum și specialiști criminaliști și echipe de luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale.