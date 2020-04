Primarul de Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, a declarat la Radio Top că în localitate sînt peste 100 de persoane în vîrstă de peste 65 de ani aflate în monitorizare. El a subliniat că municipalitatea a depozitat la subsolul sediului 250 de pachete cu alimente de strictă necesitate, astfel încît dacă există oameni fără posibilități financiare și care nu se pot deplasa, să le primească la domiciliu. Pe de altă parte, primarul a spus că deja s-a făcut dezinfecția în peste 180 din cele 220 de scări de bloc și că operațiunile continuă. De asemenea, s-au achiziționat mai bine de 100 de dozatoare cu dezinfectanți pentru scările de bloc. Legat de obligativitatea cetățenilor de a purta pe gură și pe nas o mască de protecție sau un fular, o eșarfă sau o bandană, așa cum s-a impus în municipiul Suceava și în opt localități limitrofe, toate aflate în carantină, primarul Cîmpulungului a afirmat că măsura este benefică. Însă, Mihăiță Negură a arătat că măsura poate fi pusă în aplicare numai dacă Primăria poate procura și distribui măștile. „Pentru mine, ca autoritate locală, ca primar, e ușor să dau dispoziție scrisă. De mîine nu circulă nimeni prin oraș fără mască. Am vorbit cu furnizori și dacă reușesc să aduc o cantitate mare de măști, Primăria le va distribui către cetățeni”, a mai afirmat Mihăiță Negură.

