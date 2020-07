In cursul zilei de ieri au actionat pentru prevenirea răspândirii SARS-Cov2 si verificarea modului de respectare a măsurilor de protecție peste 100 de polițiști, jandarmi, lucrători ISU dar și specialiști din cadrul ITM, DSP, DSVSA.

Au fost verificate 84 de societăți comerciale și au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală sau pentru nerespectarea măsurilor de diminuare a riscului de catre agenții economici, valoarea totală a sancțiunilor fiind de 74.105 lei.

In aceasta perioada au fost intensificate acțiunile de verificare si control, scopul fiind in principal responsabilizarea cetățenilor dar si a agenților economici. In cursul acestei zile activitatile vor fi concentrate in zona Vatra Dornei, Rădăuți, Siret, Falticeni.

Instituția Prefectului Județul Suceava reiterează apelul adresat sucevenilor de a aplica în continuare, cu strictețe, normele de distanțare socială și igienă, precum și toate măsurile de protecție individuală.