Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme Explozivi Substanţe Periculoase – I.P.J. Suceava, au desfăşurat acţiuni în cadrul planului „Foc de artificii 2020/2021” şi au surprins în flagrant în apropierea pieţei agroalimentare din municipiul Rădăuți o femeie de 43 ani care oferea spre vânzare, fără drept, un număr de 1.164 articole pirotehnice de diferite categorii.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de “orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”, care urmează a fi soluţionat procedural, prin unitatea de parchet competentă.

Articolele pirotehnice menţionate, în valoare de cca. 2.000 lei şi greutate de aprox. 25 kg , au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.