Cu ocazia aniversării a 635 de ani de la atestarea documentară a Cetății de Scaun a Sucevei și a orașului, primarul Ion Lungu a acordat cîte 120 de medalii și diplome aniversare. Evenimentul a avut loc la Hotelul „Balada”, iar medaliile și diplomele le-au fost înmînate unor șefi de instituții, primari și consilieri locali. În plus, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, au primit și diplome de merit. Cu prilejul sărbătorii celor 635 de ani de atestare documentară, începînd cu ora 17.00, pe esplanada Casei de Cultură va fi un spectacol extraordinar de muzică populară, în care vor evolua Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” și invitații săi. Mîine, de la ora 19.00, pe esplanadă vor concerta Alexandra Cuza, Iuliana Beregoi, Horia Brenciu Band și Carla’s Dream, iar la final va fi un foc de artificii. Duminică, de la ora 16.00, pe esplanadă își vor da concursul Fanfara Primăriei Suceava și Ansamblul „Arcanul” al USV cu invitații săi. În fine, de la ora 18.00, în același loc va fi un recital al trupei „Alter Ego”.

