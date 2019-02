Cei mai tineri practicaţi ai luptelor greco-romane au participat, la finele săptămânii trecute, la ediţia inaugurală a Cupei „Constantin Tăpârjan”, o competiţie ce s-a adresează copiilor născuţi în anul 2005, dar şi mai mici, inclusiv celor ce abia au intrat în tainele acestui sport. Concursul desfăşurat în sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal Suceava a adus pe saltea peste 130 de copii de la 10 cluburi şi şcoli din judeţul Suceava, de la Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuţi, Clubul Sportiv Şcolar Rădăuţi, Clubul Sportiv Zimbru Siret, MCM Dumbrăveni, Şcoala Gimnazială Băneşti, Şcoala Gimnazială Măriţei, Clubul Sportiv Amicii Suceava, Şcoala Gimnazială Udeşti, Liceul cu Program Sportiv din Suceava şi Clubul Sportiv Municipal Suceava.

Pe lângă meciurile de lupte greco-romane, tinerii luptători s-au întrecut pe saltea şi la trântă dreaptă, un stil cu tradiţie în zonă, din vremea voievodului Ştefan cel Mare.

”Este un concurs deosebit la care toţi invitaţii ne-au onorat cu prezenţa, în special fostele glorii ale luptelor sucevene, care au venit cu drag la acest concurs. Este o cupă lucrativă, aflată la prima ediţie, în care cei mai mici luptători s-au întrecut pe saltea. Participanţii au dat dovadă de foarte multă ambiţie şi dăruire, iar asta mă face să mă bucur şi-n acelaşi timp îmi dă speranţe pentru viitor. Mulţumesc părinţilor şi celor ce au însoţit copiii, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Suceava şi Clubului Sportiv Municipal Suceava, pentru că mi-au dat posibilitatea de a organiza acest turneu de pregătire, verificare şi selecţie. Au participat zece cluburi şi şcoli, trei dintre ele fiind la început şi activând din acest an. Mulţumesc şi foștilor elevi ai regretatului antrenor sucevean, Dinu Drob și Vasile Lupitrec, Sevi Caba (Restaurant Melody Suceava), Gheorghe Ignat (Ursul Carpatin), Gheorghe Baltă, fost antrenor și finul lui Constantin Tăpârjan, și altor foști și actuali luptători de performanţă de la CSM și CSȘ Suceava”, a declarat antrenorul sucevean Andrei Bolohan.

La Cupa „Constantin Tăpârjan” a fost prezent cu sportivi şi triplul medaliat olimpic Ştefan Rusu, care acum se ocupă de pregătirea copiilor în comuna Satu Mare, satul Ţibeni.

„Este o cupă ce poartă numele antrenorului emerit Constantin Tăpârjan, un antrenor emerit ce a făcut performanţă în Suceava, sportivii săi cucerind două medalii olimpice, una la mondialele de juniori, iar tradiţia luptelor greco-romane de aici i se datorează. Suntem la al treilea concurs de copii din acest an ce are loc în judeţ, două la Suceava şi unul organizat de mine în comuna Satu Mare, la Ţibeni, acolo unde sunt antrenor coordonator. Am văzut astăzi copii foarte buni, la un concurs foarte util de verificare pentru viitorii campioni europeni, mondiali şi olimpici. Ne dorim mult o medalie olimpică, pentru că din păcate România nu a mai urcat pe podium de la Barcelona, în 1992, când Ioan Grigoraş a luat bronzul. Judeţul Suceava are cinci medalii olimpice, trei de fiecare culoare câştigate de mine, argint la Ilie Matei şi bronzul lui Ioan Grigoraş. Organizarea concursului este foarte bună şi sperăm ca peste opt ani, dacă mai trăim, să avem din nou o medalie olimpică pe meleaguri bucovinene”, a explicat cel mai bun luptător român din toate timpurile, Ştefan Rusu. Acesta şi-a adus aminte când a câştigat ultimul titlu de campion european, în 1985, în Germania, unde a avut parte de încurajări şi de un masaj de 40 de minute din partea regretatului antrenor Constantin Tăpârjan.

Fost elev al antrenorului Constantin Tăpârjan, actual antrenor şi director adjunct la CSM Suceava Valerică Gherasim a apreciat numărul mare de copii prezenţi pe saltea la acest concurs.

„Ne bucurăm că am avut parte de un număr foarte mare de participanţi şi sincer au fost peste aşteptările noastre. Este foarte bine că ducem mai departe tradiţia luptelor în judeţul Suceava şi să continuăm munca antrenorului emerit Constantin Tăpârjan. În Suceava este datoria noastră să facem acest lucru, a mea şi a colegilor Andrei Bolohan şi Daniel Ciubotaru. Am avut două probe, trântă pentru începători şi una de lupte greco-romane pentru avansaţi şi cei din performanţă”, a explicat antrenorul Valerică Gherasim.

Prezent la Cupa „Constantin Tăpârjan”, directorul Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Suceava, Petru Enache, crede că astfel de concursuri sunt începutul unor mari competiţii la nivel de ţară şi nu numai.

„Consider că această cupă este o iniţiativă extraordinară venită din partea foştilor luptători ai regretatului antrenor emerit Constantin Tăpârjan. Este o acţiune de promovare a sportului de performanţă ce demonstrează că şi fără un buget se poate realiza acest lucru. Acolo unde se vrea, se poate. Acţiunile de acest gen sunt ca un certificat de naştere pentru marile competiţii. Ca să ajungi la concursurile internaţionale şi naţionale trebuie să porneşti de aici. Vom continua astfel de acţiuni când va veni bugetul şi lucrurile vor intra pe un făgaş normal”, a declarat Petru Enache.