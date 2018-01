Peste 140 de locuri de muncă sunt vacante, în această perioadă, în zona Suceava, anunță AJOFM. Se caută, printre altele, sudori, șoferi, mecanici auto, măcelari, contabili, psihologi și măcelari. Ofertele pot fi consultate la sediul sau pe pagina de facebook a Agenției de Ocupare a Forței de Muncă Suceava (AJOFM).

Cele mai multe locuri de muncă, 25, sunt oferite de o firmă care are nevoie de lucrători salubrizare căi publice. Aceiași firmă mai are nevoie și de 20 de sortatori deșeuri. Se mai caută cîte 20 de tehnicieni rețele telecomunicații și lăcătuși, cîte 10 posturi sunt vacante pentru lucrător comercial, manipulant mărfuri, măcelar, sudor și operator calculator. Între angajatori se află și Universitatea ”Ștefan Cel Mare” Suceava care are nu mai puțin de 10 locuri de muncă. La USV se pot ocupa următoarele joburi: administrator financiar, inginer sistem, psiholog, referent de specialitate în administrație publică, îngrijitor, muncitor necalificat, șofer autocamion și fochist.

Întreaga ofertă, care cuprinde 145 de locuri de muncă vacante în zona Suceava, cu datele de contact ale angajatorilor, condiții minime de angajare și de salarizare, poate fi consultată la sediul AJOFM Suceava sau pe pagina de facebook a instituției.