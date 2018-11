De la dispozitive inteligente, care ne ajută în viața de zi cu zi, până la tradiționalele produse artizanale, produsele sau serviciile aduse pe piață, în fiecare an, de tineri elevi și studenți din întreaga țară arată că, deși avem probleme cu asumarea riscului și cu finanțarea afacerilor, spiritul inovativ și dorința de antreprenoriat și independența sunt foarte puternice. În programul internațional ”learning by doing” de antreprenoriat JA în acest an participă în școli și universități peste 15.000 de tineri. Echipele de tineri sunt provocate acum la o experiență ca în viață, în competiția pe care o lansăm astăzi.

