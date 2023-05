În premieră în România, liceeni din peste 16 orașe au devenit agenți de schimbare și s-au alăturat celei mai importante mișcări globale de cetățenie activă pentru a aduce schimbări pozitive în comunitatea lor. Evenimentul 100in1day România este inițiat de către Asociația Monomyths, în parteneriat cu 40 licee din România în cadrul proiectului Captain Civic.

Sub îndrumarea asociației și a mentorilor Captain Civic, adolescenții au planificat un festival de angajament civic și au propus o serie de acțiuni și intervenții civice pe tematici precum ecologie, incluziune socială, educație, sănătate. De exemplu, în cadrul inițiativei 100in1day planificate de către echipa Colegiului Economic Buzău, 80 de persoane au fost invitate să devină donatori de sânge pentru prima dată, iar în Galați, tinerii au făcut voluntariat și au donat hrană în cadrul unui adăpost local de animale.

Mai mult, tinerii din Mureș s-au mobilizat și au colectat donații sub formă de cărți pentru crearea unui colț de lectură pentru copii, iar cei de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău au coordonat un târg cu produse tradiționale în liceu, sumele strânse fiind redirecționate către Centrul Hospice „Lumina” Bacău. În alte orașe au avut loc ateliere de reciclare și colectare de deșeuri, activități de voluntariat în centre pentru persoane defavorizate, acțiuni de strangere a deșeurilor în parcuri și grădini publice, ateliere de jocuri tradiționale și jocuri de societate, interviuri stradale pe teme civice și multe altele.

„100in1day a fost invitația Monomyths și a beneficiarilor proiectului Captain Civic de a transforma orașele prin zeci de intervenții urbane în spații publice din întreaga țară, toate într-o singură zi. Acest eveniment, aflat la prima ediție în România, ne arată cât de puternice pot fi mișcările de cetățenie activă inițiate de către adolescenți și că fiecare acțiune civică, indiferent de cât de mică, poate face o diferență semnificativă”, a declarat Luminița Ene, coordonatorul proiectului.

100in1day este o mișcare globală inițiată pentru prima dată în 2012, în Bogota Colombia, propusă de către doi absolvenți ai Universității de leadership creativ și antreprenoriat KaosPilots din Danemarca. Cetățenii au fost invitați să devină activiști urbani și să inițieze acțiuni de îmbunătățire a orașelor în care locuiesc. De la înființarea mișcării, locuitorii orașelor din întreaga lume au adoptat 100in1day ca o oportunitate de a recunoaște puterea pe care o avem de a visa la o lume mai bună prin acțiuni conduse de cetățeni. Pentru a afla mai multe despre 100in1day România, vizitați site-ul www.100in1day.com, sau urmăriți evenimentul pe rețelele de socializare folosind hashtag-urile #100in1dayRomania și #CaptainCivic.

Proiectul Captain Civic este derulat de Asociația Monomyths cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este acela de a implica 1.200 de elevi într-un program complex de educație civică prin gamificare (metode alternative de învățare prin joc), care să le dezvolte competențele personale, sociale, civice și gândirea critică.

Asociația Monomyths, o organizație de tineret activă în București, creează în cooperare cu experți și mentori internaționali contexte și spații interactive de învățare dedicate tinerilor, adolescenților și lucrătorilor de tineret din România, state membre ale Uniunii Europene, țări din regiunea MEDA și Caucaz, America de Sud și Africa.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.