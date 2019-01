Peste 180 de persoane au participat la Revelionul Pensionarilor organizat de Primăria și Consiliul Local Rădăuți. Devenită deja un eveniment cu tradiție, petrecerea de Revelionul Pensionarilor a avut loc duminică, 6 ianuarie, la restaurantul Țărăncuța din Rădăuți.

Meniul bazat pe produse tradiționale, programul artistic, dar și prețul biletului, cu finanțare parțială din bugetul local, i-a atras pe vârstnici, astfel că au fost prezente peste 180 de persoane.

Participanții la petrecere s-au bucurat de multe momente frumoase, de un program artistic diversificat al formației Megathon Rădăuți și au avut parte și de un invitat-surpriză din partea domnului primar – cântărețul de muzică ușoară românească, Cătălin Crișan, care a asigurat un ambient de excepție pentru toți pensionarii dornici să se distreze.