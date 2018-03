Gospodinele din comuna Adâncata au participat în număr mare și la ediția de anul acesta a Festivalului Produselor Tradiționale de Post, care a avut loc astăzi în casa de prăznuire a Bisericii de Lemn „Sf. Dumitru” din localitate. Festivalul a ajuns la a șasea ediție, fiind organizat de comitetul parohial al Bisericii „Sf. Dumitru”. Evenimentul are loc la inițiativa Elenei Cucu, având sprijinul preotului paroh Mitu Pascal și a primarului Viorel Cucu.

La ediția de anul acesta peste 20 de gospodine din Adâncata, dar și din cartierul sucevean Burdujeni s-au prezentat cu cele mai delicioase produse de post, sarmale de ciuperci, salate de ciuperci, iahnie de fasole și murături, chiftele de ciuperci. Având în vedere că astăzi a fost „Buna vestire”, majoritatea gospodinelor participante la acest festival au venit și cu pește afumat, salată de icre, păstrăv prăjit sau la cuptor, dar și cu numeroase feluri de salate din pește marinat. În deschiderea evenimentului, preotul paroh Mitu Pascal le-a mulțumit tuturor gospodinelor pentru că în continuare participă la acest eveniment și continuă să păstreze tradițiile. „Mă bucur că și anul acesta ne-am adunat aici, la casa de prăznuire, la a șasea ediție a festivalului. Este un festival organizat la inițiativa comitetului parohial, în frunte cu doamna Elena Cucu. Dacă ar fi să mă uit în urmă aș spune că la început am fost neîncrezător pentru acest festival, dar văd că el continuă și am ajuns la a șasea ediție. De ce am fost neîncrezător? Pentru că în primul rând mă gândeam că nu o să participați. Dar dacă mă uit din nou în urmă pot menționa faptul că acest festival nu are loc numai într-o zi. Și noi știm că pe parcursul anului ne adunăm de mai multe ori, când nu este praznic, în aceeași locație, câte două sau trei familii pentru a face aceste agape frățești, ca o manifestare a comuniunii și legăturii dintre noi. Și doamna Elena Cucu a spus că este bine să fie și în post această manifestare, când toți să ne adunăm și să ne bucurăm, pentru că acest festival este un festival de bucurie de fapt. Nu vrem să ieșim în evidență în post, care să fie mai presus decât ceilalți. Ar putea să se spună că părintele și credincioșii de la Adâncata vor să iasă mai mult în evidență decât alte parohii. Nu, noi mărturisim ceea ce facem pe tot parcursul anului și cum în post ne mărturisim păcatele, ne mărturisim și faptele cele bune. Mărturisim și această osteneală, pe de o parte, dar și această bucurie”, a spus preotul Mitu Pascal.

Cuvinte de mulțumire la adresa gospodinelor participante a avut și primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, el subliniind că îl bucură faptul că de la an la an crește și numărul participanților la eveniment. ”Părintele nostru este tot timpul modest, dar fără dumnealui noi nu eram la a șasea ediție. Sunt foarte bucuros pentru că și de această dată iscusința gospodinelor din comuna Adâncata ne aduce în fața noastră mâncărurile tradiționale de post. Și astăzi, toți cei care suntem prezenți aici ne bucurăm de aceste mâncăruri. Nu pot decât să le mulțumesc, pentru că an de an creștere numărul gospodinelor care au curaj și participă la acest festival, un eveniment la care noi ne adunăm cu bucurie și în care ne cinstim așa cum se cuvine locuitorii din comuna Adâncata”, a spus Viorel Cucu.

De precizat că toate gospodinele participante la acest festival au primit diplome și premii din partea organizatorilor.