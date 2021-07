Hope and Homes for Children România anunță, prin publicarea Raportului Anual 2020, impactul intervențiilor într-un an al provocărilor, când, la nivel național, peste 1000 de copii și tineri vulnerabili, beneficiari direcți, au primit ajutorul Fundației, cu o valoare totală a intervențiilor de peste 20 de milioane de lei. În județul Suceava, Fundația a susținut închiderea procesului de dezinstituționalizare, cu ultimii 39 de copii din Centrul de Plasament „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Solca și din Centrul de Plasament „Speranța”, Suceava, mutați la final de 2020 în 2 case de tip familial construite de Fundație și 3 apartamente, renovate.

„Când pandemia a făcut ravagii, cei mai loviți nu am fost noi, oamenii obișnuiți, deși așa ne-am simțit. Panica, anxietatea, impredictibilitatea au fost cumplite și dintr-o dată ziua de mâine nu mai era atât de sigură. Ne-au copleșit gândurile negre, fricile viscerale și îndoielile. Și totuși, asta e nimic, pe lângă ceea ce au simțit cei mai puțin norocoși decât noi, cei pe care hazardul i-a menit să se nască săraci, i-a lăsat fără părinți, fără mâncare pe masă, fără un acoperiș deasupra capului. Pentru ei, pandemia a fost un adevărat dezastru. 2020 a fost anul pe care, mai mult ca oricând, l-am dedicat lor. Dacă până atunci ni se părea greu să găsim resurse și sprijin pentru a ține copiii lângă părinții lor, sau pentru a-i duce acasă pe cei din orfelinate, ceea ce s-a întâmplat în 2020 a fost de nedescris: mult mai multe familii au fost literalmente pe marginea prăpastiei, lipsite de speranță, iar copiii instituționalizați – aproape damnați să rămână în orfelinate. Și totuși, cu ajutorul vostru, al celor care ne-ați fost aproape, am putut să evităm dezastrul pentru mulți copii, pentru multe familii. Am făcut ceea ce știm noi cel mai bine să facem: o punte între voi, cei care ne sprijiniți și ei, copiii și familiile pentru care suntem aici. Am ținut familii împreună. Am dus copiii înapoi acasă. Și i-am ajutat, împreună, să treacă și ei, cumva, de anul dramatic care a fost 2020. Pentru asta, nu aș ști vreodată cum să vă mulțumesc”, declară Ștefan Dărăbuș, Director Global de Programe, Hope and Homes for Children

În total, în 2020, prin intervențiile Hope and Homes for Children

767 de copii în situație de risc au rămas acasă și departe de orfelinate, prin programul de Prevenire a separării copilului de familie.

Odată luat de acasă și ajuns într-un orfelinat, durează 8 ani, în medie, ca un copil să se întoarcă în familia lui. Pentru că părinții trebuie să dovedească stabilitate financiară și condiții bune de locuire pentru copil, iar pentru o familie care se luptă cu sărăcia este aproape imposibil să reușească să rupă cercul vicios al neajunsurilor.

De aceea a fost esențial ca, în 2020, Hope and Homes for Children să își concentreze intervențiile spre a ține cât mai mulți copii lângă părinți și departe de orfelinate. În ciuda distanțării, Fundația a ținut legătura cu familiile beneficiare și a colaborat îndeaproape cu autoritățile locale și județene din 14 județe – iar acolo unde anchetele sociale recomandau plasarea copiilor în grija statului, Hope and Homes for Children a intervenit.

265 de familii sunt acum împreună pentru că părinții au primit ajutor la momentul potrivit, anul trecut.

În total, începând cu anul 2000, peste 36.000 de copii în situație de risc au rămas acasă, alături de familie și departe de orfelinate, prin intervențiile Fundației.

64 de copii au părăsit orfelinatele și s-au întors în familia lor naturală sau extinsă, prin Programul de Reintegrare în familie.

La finalul lui 2020, peste 4000 de copii și adolescenți încă trăiau în orfelinatele din România. Unii dintre aceștia s-au întors acasă, prin Programul de Reintegrare al Hope and Homes for Children; sunt copii care au ținut legătura cu familia, de-a lungul timpului, dar sărăcia i-a împiedicat pe părinți sau pe bunici să poată demonstra că ei vor fi în siguranță acasă. Atunci a intervenit Fundația, dacă în urma anchetei sociale a reieșit că cei mici sunt doriți în familie, iar părinții sau familia extinsă sunt responsabili; pentru multe reintegrări au fost reabilitate case, locuințele au fost construite sau renovate și mobilate, părinții sau familia extinsă au primit consiliere psihologică și profesională sau au fost ajutați să urmeze cursuri de formare, pentru a-și asigura un loc de muncă.

39 de copii din orfelinate s-au mutat în 5 servicii alternative de protecție puse la dispoziție de Fundație în Suceava, în urma eforturilor de Închidere a instituțiilor de tip vechi din România .

152 de orfelinate erau încă deschise la nivel național, la final de 2020. Anul trecut, Hope and Homes for Children a ajutat la închiderea ultimelor două centre de plasament din Suceava și încheierea procesului de dezinstituționalizare în județ, prin construirea a două case de tip familial și renovarea a trei apartamente familiale pentru copii. Începând cu decembrie 2020, cei 39 de copii și tineri împart un spațiu cald și intim, unde deprind abilități de organizare și de asumare a responsabilităților specifice unei atmosfere de familie.

De asemenea, în 2020, Hope and Homes for Children a demarat lucrările de construcție pentru încă 7 case de tip familial din județele: Botoșani, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sibiu, Iași, Neamț și București, ca parte a susținerii procesului de închidere a instituțiilor de tip vechi, la nivel național. În total, în peste 20 de ani de intervenții, Fundația a deschis 112 case de tip familial și a contribuit la închiderea a 60 de orfelinate din întreaga țară.

131 de tineri care au părăsit sistemul de protecție au fost susținuți pentru o viață independentă, prin programul de Integrare Socio-Profesională

Anual, aproximativ 2000 de tineri părăsesc sistemul de protecție a copilului – tineri care împlinesc 18 ani și se trezesc singuri, fără nimeni alături, fără niciun ajutor, fără încredere în sine, fără o identitate puternică, fără puterea de adaptare într-o societate.

Acești mulți de „fără” îi fac incapabili să se descurce de unii singuri să aibă o viață a lor. Programele de Integrare socio-profesională desfășurate de Hope and Homes for Children cuprind sesiuni de formare profesională, sprijin psihologic și consiliere de specialitate, cazare între 6 luni și 2 ani în centrele de tranzit și acoperirea cheltuielilor necesare: mâncare, haine, încălțăminte, consultații și intervenții medicale. Până în prezent, în total, peste 200 de tineri au fost susținuți de Fundație să înceapă o viață pe cont propriu.

Tot în 2020, Hope and Homes for Children a început la Botoșani lucrările de construcție pentru al doilea centru de tranzit pe care îl construiește, cu o capacitate de 10 garsoniere, pentru cei mai vulnerabili tineri ai României.

În peste 20 de ani de activitate, Hope and Homes for Children a susținut 2200 de tineri vulnerabili să înceapă o viață pe cont propriu.

Anul trecut, Mihai Morar s-a alăturat misiunii Hope and Homes for Children ca Ambasador și a fost vocea copiilor fără voce alături de Amalia Enache, Marius Manole și Alexandru Tomescu, și de alte sute de persoane publice, susținători ai celor mai vulnerabili copii ai României. Peste 35.000 de donatori, persoane fizice și companii, ne-au fost alături și în 2020, în ciuda unui an complicat.

Raportul financiar și mai multe despre intervențiile Hope and Homes for Children într-un an atipic, plin de provocări, aflați AICI.