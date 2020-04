Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a scos la bătaie peste 20 de posturi de medici, asistenți medicali și infirmiere pentru Centrele de Recuparare și Reabilitare Neusopsihiatrică de la Costâna și Sasca Mică, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Marin Gheorghe Niță. Este vorba de 12 posturi de infirmiere, 6,5 posturi de asistenți medicali și 2 posturi de medic din care un medic psihiatru și doi medici specialiști cu jumătate de normă. Niță a precizat că angajările sunt pentru o perioadă de trei luni de zile și sunt fără concurs. ”Noi am stabilit să facem aceste angajări în urma unei ședințe convocată de domnul președinte Gheorghe Flutur, duminică la ora ora 11. A convocat celula de criză la care au venit managerul Derioriu de la Spitalul Județean și doctorul Sângeorzan cărora le mulțumesc, managerii spitalelor din Fălticeni și Rădăuți, prefectul, subprefecta, secretarul județului, cei doi vicepreședinți, șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și liderul de sindicat de acolo, șeful ISU Suceava, reprezentantul societății civile, Vasile Gafiuc. A fost o ședință utilă și eficientă”, a spus Gheorghe Niță. El a menționat că lucrurile la cele două centre de recuperare sunt sub control și că stocurile de materiale de protecție sunt suficiente ca de altfel și hrana. ”Țin legătura permanent cu cei de acolo și am convingerea că bolnavii sunt îngrijiți cum trebuie”, a mai spus vicepreședintele CJ.