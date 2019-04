Primăria Suceava a demarat în forță campania de înfrumusețare a municipiului. Viceprimarul Marian Andronache a anunțat miercuri că în aceste zile cei de la Domeniul Public lucrează la regazonarea peluzelor stradale și la plantarea de panseluțe. În această primăvară, a spus Andronache se vor planta peste 200.000 de răsaduri de flori, în special begonii, petunii și panseluțe. Totodată în zona centrală vor fi amplasate ghivece mari cu arbuști, tuia, arțar și fetunia.

”Primăria Suceava a demarat în forță campania de primăvară și aici mă refer la angajații Direcției Domeniului Public care lucrează în aceste zile la regazonarea peluzelor stradale, peluze care au fost afectate de sarea din materialul antiderapant care a fost împrăștiat în timpul iernii. Am sperat că gazonul să iasă odată cu venirea primăverii însă se pare că acest lucru nu se întâmplă pentru că solul are un PH foarte alcalin așa că vom schimba pământul pe aceste peluze și vom regazona. În paralel se plantează în municipiu tot de către Domeniul Public pansele achiziționate la 0,89 lei per bucată. Se confecționează ghivece în atelierul propriu cu dimensuni mari în care se vor planta arbuști și arbori tuia, arțar și fetunia, ghivece care vor acoperi esplanada din centrul orașului astfel încât acolo să avem o oază de verdeață. Sunt pregătite răsaduri de flori pentru primăvara acestui an în sera proprie și în serele închiriate. Avem 90.000 de begonii, 76.000 de petunii, 20.000 de mușcate, 2.000 de canaindica, 5.000 de dalia, 5.000 de empatiens, și mai sunt și alte răsaduri care se vor planta după data de 1 mai”, a declarat Andronache.

Viceprimarul a mai spus că au început lucrările de vopsire a mobilierului urban, bănci și garduri metalice precum și a bordurilor. Se mai dorește ca până de Paști să se finalizeze lucrările de reparații a fântânii arteziene de la Nordic. Acolo au fost montate deja bănci noi și vor fi amplasate ghivece cu platani.