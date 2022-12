La încheierea celei de-a doua ediții a campaniei „Turul Târgurilor de Crăciun cu Lucian Mîndruță”, Digi FM a adus bucurii de sărbători în viața a peste 200 de copii mai puțin norocoși, din mediile defavorizate. În perioada 12-16 decembrie, pasionații de fapte bune din România s-au alăturat campaniei și au donat jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și echipamente tehnologice, fiind colectată aproximativ o tonă de cadouri în studioul mobil Digi FM.

Ascultătorii au fost îndemnați de Lucian Mîndruță să îmbrățișeze, în spiritul sărbătorilor, cauza Asociației Banca de Bine și să dăruiască bucurii, timp de cinci zile, în intervalul 17:00 – 19:00, copiilor mai puțin vizitați de Moș Crăciun. Astfel, Turul Târgurilor de Crăciun a ajuns în 5 orașe partenere – Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Târgu Mureș, Piatra Neamț și Focșani.

„O săptămână am fost pe drumuri. Am vizitat 5 orașe, am făcut peste 1.100 km și ne-am bucurat de peste 100 de donatori și oameni cu suflet mare care ne-au vizitat. Am ajuns la peste 90 de copii din centre de plasament locale, create de comunități, și la 40 de familii nevoiașe cu 2, 3 copii. Am strâns chiar și bani, primiți de la donatorii care au venit la târg sau care ne-au trimis sprijin financiar. Ne-am bucurat să umplem colecta mașinii cu tot felul de donații, din categoriile jucării, dulciuri, alimente neperisabile, fructe, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă, rechizite și punguțe complet echipate, pentru a fi oferite direct copiiilor. Pe scurt, am strâns aproape o tonă de donații”, ne spune Violeta Bîltac, Președintele Asociației Banca de Bine.

Grupul DIGI sprijină comunitățile rurale prin inițiative de solidaritate, incluse în axa responsabilității, astfel că Turul Târgurilor de Crăciun face parte din proiectul amplu #ȘcoalaFărăPauză, demarat în parteneriat cu Băneasa Shopping City și Asociația Banca de Bine.

„Merg în Turul Târgurilor de Crăciun, în frig și uneori ploaie sau ninsoare, pentru că vreau să ajut. Ceea ce fac și cei care vin acolo unde mă duc eu și lasă, dăruiesc, donează din puținul lor. Anunțăm. Atragem cât de mult putem atenția. Ajutăm, pentru ca, la final, câteva sute de copii să poată spune că Moș Crăciun a venit și la ei. Nu merg singur. Merg însoțit de Asociația Banca de Bine și de câțiva colegi, care vor și pot să ajute și ei mai departe. Pentru că, până la final de tur, Crăciunul nu este despre ce primești, ci despre cât și cum dăruiești!”, completează Lucian Mîndruță, ambasadorul acestui proiect.

Mai multe detalii și capturi din cadrul proiectului se regăsesc pe site-ul Digi FM.