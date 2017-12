Prefectura Suceava a anulat, marți, la ora 09.00, peste 3.000 de programări de la Serviciul de Înmatriculări Auto, după ce s-a stabilit că au fost făcute în baza unor serii de şasiu false. Apoi, pînă la prînz s-au făcut rezervări prin care s-au ocupat pozițiile pe decembrie și pe primele trei săptămîni din ianuarie. Cu o zi în urmă, prefecta Mirela Adomnicăi afirma că s-au descoperit mii de programări fictive, care ulterior au fost vîndute de cei care le-au făcut proprietarilor care doreau să-şi înmatriculeze maşinile. Un cetăţean din Vatra Dornei, de exemplu, a făcut nu mai puţin de 300 de programări, valabile în perioada decembrie 2017- februarie 2018. Mirela Adomnicăi i-a îndemnat pe proprietarii de mașini să urmărească site-ul Prefecturii și să-și facă programare.

