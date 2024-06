Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, extinde accesul iubitorilor de artele spectacolului la oferta bogată a festivalului, prezentând anul acesta nu mai puțin de 33 de spectacole online. Spectacolele pot fi urmărite de toţi iubitorii artelor din România sau din străinătate, în baza unui bilet cu preț unic de 30 de lei sau în baza unui abonament de 400 lei, care include accesul la toate spectacolele online. Acestea sunt disponibile pentru cel mult 24 de ore din momentul în care ele sunt programate și achiziționate. În total vor putea fi urmărite online 15 spectacole de teatru, zece de muzică, șase de dans şi două de circ contemporan. Programul complet al spectacolelor online poate fi parcurs aici.

Două premiere mondiale, de Tim Robbins și faimosul artist italian Pippo Delbono, vor putea fi urmărite online

Spectatorii online se vor putea bucura de două premiere mondiale din lumea teatrului. Este vorba despre Afrodita și Eliberarea Lumii (Un vodevil muzical grecesc) de Tim Robbins, celebrul actor american, spectacolul fiind o celebrare veselă a puterii de a ierta și a tăriei inimii de a vindeca până și cele mai profunde dintre discordii, dar și Trezirea – un spectacol plin de candoare și poezie vizuală, faimosul italian Pippo Delbono revenind la Sibiu cu acest spectacol-confesiune magistral, incisiv, emoționant și de neuitat. Alte spectacole de teatru care pot fi urmărite online sunt Povestea prințesei deocheate și Jocuri, vorbe, greieri…, în regia lui Silviu Purcărete, O sirenă mai specială de Pierre Guillois și Olivier Salvan și Pescărușul în regia lui Dumitru Acriș. În total 15 spectacole de teatru vor putea fi vizionate online.

Corul Madrigal, etno-jazz, gospel, fado și chitară argentiniană, în repertoriul online al FITS

În ceea ce privește muzica, spectacolele online debutează cu Gala de deschidere FITS – Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, în regia lui Emil Pantelimon, dirijor Anna Ungureanu. Un reper al vieții muzicale și diplomației culturale, Corul Madrigal este definit prin sonoritatea sa specifică și un repertoriu vast, tehnica non-vibrato, amplasamentul stereofonic în scenă și costumele impunătoare. În plus, spectatorii online se vor mai putea bucura de Kairós din Portugalia, o trupă de etno-jazz cu un stil ancorat în peisajul sonor mediteraneean, Gospel Touch Choir, unul dintre cele mai importante coruri de gospel din Regatul Unit și SUA, Hispano, un duo violoncel-chitară din Barcelona care combină eleganța muzicii clasice spaniole cu intensitatea și ritmicitatea flamencoului, Ana Pinha, considerată de mulți una dintre starurile în devenire ale lumii fado, dar și Duo Bandini & Chiacchiaretta, duoul de chitară și bandoneon alcătuit din Giampaolo Bandini și Cesare Chiacchiaretta care dorește să răspândească muzica argentiniană prin intermediul magiei și al farmecului instrumentelor care o reprezintă cel mai mult. Zece concerte de muzică vor putea fi urmărite online.

Carmen, un spectacol flamenco magnetic, are avanpremieră mondială online la FITS

Nici spectacolele de dans online nu vor lipsi din cadrul ediției din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Printre cele mai așteptate spectacole se numără: După furtună, un elogiu adus mișcării ca formă de emancipare a umanității, Reguli de supraviețuire: omul tigru, o revizitare impresionantă a vârstei mitice a umanității, într-un spectacol coregrafic de o expresivitate onirică, Nocturna Flamenco. Arhitectura insomniei, o călătorie din zori și până-n seară care evocă misterele simțirii, cugetului și memoriei, Acumulări, inspirat de cartea Svetlanei Alexievici despre Cernobîl, ALICE, coregrafie impresionantă, costume haute couture și o scenografie elegantă, și nu în ultimul rând avanpremiera mondială Carmen, celebrul personaj al lui Bizet revenind pe scenă pentru a ilustra condiția universală a femeii, un spectacol flamenco magnetic, emoționant și impresionant.

Nu lipsesc nici spectacolele de circ

Spectacolele de circ completează tabloul artistic de la FITS prin Julieta, un spectacol care relatează povestea unei femei cu multe experiențe și bizarerii, și care pune sub lupă multiplele fațete ale bătrâneții și Circ în stil African, un spectacolul semnat de Yamoussa Bangoura, inspirat de viața de zi cu zi din Guineea care aduce în prim-plan frumusețea, tinerețea și arta culturii africane.

Zece zile de FITS Talks cu scriitorul Marius Chivu

Nu în ultimul rând, pentru al treilea an consecutiv, scriitorul Marius Chivu continuă seria dialogurilor FITS Talks. Zilnic, pe durata festivalului, unii dintre cei mai importanți artiști români prezenți la FITS sunt invitați la o discuție informală despre festival și teatru, despre arta și misiunea lor, dar și despre bucuriile și pasiunile pe care le au. La finele conversației, un chestionar inedit va ajuta publicul să-i descopere mai bine pe invitați, așa cum, poate, nu i-a văzut niciodată până acum. FITS Talks se va transmite zilnic, LIVE, pe pagina de Facebook a Festivalului, de la ora 13, și, mai apoi, pe canalul de YouTube. Interviurile FITS Talks pot fi urmărite în mod gratuit.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 830 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 21 iunie – 30 iunie, tema ediției cu numărul 31 fiind PRIETENIE. Până în acest moment, FITS are 830 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări. Printre noutăţile din acest an se numără o schimbare de structură pentru Bursa de Spectacole, evenimentul asociat FITS, care reprezintă o platformă de dialog între tinerii artişti, operatorii culturali, instituţiile de spectacole şi reţelele culturale. Ediţia din acest an va include şi un bogat sezon francez, care va celebra cei 100 de ani ai Institutului Francez în România, precum şi un amplu sezon polonez, care va oferi o avanpremieră a Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. Aplicația FITS include în acest moment toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.

