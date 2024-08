Tradițiile și valorile autentice ale satului Rotunda au fost sărbătorite cu mare fast în cadrul evenimentului organizat pe 15 august. Hramul satului Rotunda a reunit comunitatea locală și vizitatori din alte zone ale țării, adunând peste 300 de persoane dornice să își amintească de rădăcinile lor și să celebreze frumusețea acestui loc.

Evenimentul a debutat cu o expoziție de obiecte vechi care făceau parte din viața, obiceiurile și tradițiile satului, prezentată de domnul învățător Vasile Cărăbuș de la Dolheștii Mari. Organizatorii îi mulțumesc acestuia pentru generozitatea de a împărtăși o parte din colecția sa valoroasă și le sunt recunoscători tuturor consătenilor care, prin bunăvoința lor, au donat obiecte pentru a face cunoscute tradițiile de altădată.

În cadrul acestei zile speciale, organizatorii au anunțat oficial intenția de a înființa o organizație neguvernamentală, pentru a păstra vii tradițiile și istoria satului. Printre obiectivele acestei asociații se numără organizarea anuală a unui eveniment similar și fondarea unui muzeu al satului, care să fie o mărturie a valorilor și patrimoniului local. Sprijinul oferit de cei prezenți la eveniment va face ca această dorință să devină realitate.

Alte momente importante ale zilei au fost prezentarea istoriei satului Rotunda, care datează încă din anul 1463 și premierea profesorilor pensionați de către generațiile absolvite ale Școlii Gimnaziale Rotunda, un gest de recunoștință și respect față de cei care au contribuit la educația multor generații.

Programul artistic a început cu Fanfara „Codrii Rotunzii” – moment care a adus lacrimi în ochii multora dintre cei prezenți. Apoi, scena a fost ocupată de talentatele soliste: Anastasia Elena Grămadă, Ilinca Maria Vornicu, Ștefania Maria Popa, Andreea Bădărău, Mădălina Maftei, Simona Matachi, Silvia Semeniuc și Laura Olteanu. Un moment spectaculos din cadrul programului artistic a fost și cel oferit de Ansamblul „Izvorașul” Liteni, aducând pe scenă energia tinerilor dansatori și acompaniamentul live al instrumentiștilor.

Hramul satului Rotunda din acest an a fost nu doar o reușită din punct de vedere organizatoric, ci și un prilej de consolidare a spiritului de comunitate. Cu sprijinul și implicarea locuitorilor, dar și a celor care au donat pentru înființarea asociației, viitorul cultural și tradițional al satului Rotunda se conturează într-o lumină promițătoare.