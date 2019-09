Peste 300 de poliţişti suceveni vor fi prezenţi la festivităţile de deschidere a noului an şcolar. Potrivit unui comunicat de presă, în contextul începerii anului şcolar 2019/2020 conducerea IPJ Suceava a solicitat luarea unor măsuri suplimentare specifice care să conducă la îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.

În acest sens s-a dispus ca patrulele de poliţie să fie prezente în zona şcolilor, fiecare unitate de învăţământ fiind dată în responsabilitatea unui poliţist de proximitate sau care are atribuţii pe această linie şi care are îndatorirea de a monitoriza în permanenţă evenimentele din zona şi a asigura ordinea şi liniştea publică. „Unităţile de învăţământ au fost incluse în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. De asemenea, la fiecare şcoală vor fi afişate datele de contact ale poliţistului de proximitate, pentru o mai bună comunicare şi relaţionare”, se arată în comunicatul de presă al Poliției Suceava.

Astfel, în data de 9 septembrie la unităţile şcolare va fi asigurată prezenţa unui poliţist care va prezenta mesajul poliţiei cu ocazia deschiderii anului şcolar 2019/2020 şi va promova recomandări cu caracter preventiv. În total, peste 300 de poliţişti suceveni vor participa la deschiderea noului an școlar.

Echipajele de poliţie vor fi prezente în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor. De asemenea, conducerea IPJ Suceava a dispus supravegherea în permanenţă a traseelor de deplasare a elevilor.

„Având în vedere că multe unităţi şcolare deţin terenuri de sport care sunt frecventate de un număr mare de copii, se vor efectua patrulări în zona şcolilor şi când elevii nu au cursuri, în vederea gestionării eficiente a fenomenului infracţional şi impunerii unui climat de siguranţă în aceste zone.

De asemenea, s-a solicitat identificarea şi controlarea tuturor unităţilor economice din zona adiacentă unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor. Poliţiştii din structurile de prevenire, de proximitate şi de la secţiile şi posturile comunale vor avea întâlniri atât cu reprezentanţi ai şcolii, cât şi cu părinţi şi elevi”, se mai spune în comunicat.

Potrivit aceleiași surse, în anul şcolar 2019/2020 poliţiştii de prevenire suceveni vor iniţia campanii şi proiecte de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi acţiuni de prevenire a violenţei în mediul şcolar.

Astfel, șa nivelul judeţului Suceava a fost încheiat un protocol de colaborare între IPJ Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, fiind constituit cadrul cooperării interinstituţionale.

„Totodată, a fost iniţiat un nou Program de pregătire juridică şi antiinfracţională a elevilor 2019/2020. Lunar, specialiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii vor elabora teme de pregătire ce vor fi promovate la nivelul unităţilor de învăţământ în cadrul orelor de dirigenţie şi cu prilejul altor acţiuni cu caracter de informare şi prevenire.

Prevenirea victimizării copiilor urmare a accidentelor rutiere reprezintă o prioritate a poliţiei sucevene. O categorie specială de participanţi la traficul rutier o reprezintă copiii, care în contextul particularităţilor specifice vârstei, sunt vulnerabili la implicarea în accidente de circulaţie, reacţiile lor fiind imprevizibile pentru conducătorii auto.

Astfel, poliţiştii de la rutieră vor fi prezenţi în apropierea şcolilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor.

Ţinem să mulţumim cadrelor didactice şi reprezentanţilor mass-media pentru buna colaborare de pe parcursul anului 2018/2019 – rezultatele evidenţiindu-se în gradul de siguranţă al elevilor şi în lipsa unor evenimente negative, conducerea IPJ Suceava abordând problematica siguranţei unităţilor de învăţământ prin transparenţă totală şi corecta informare a opiniei publice cu privire la măsurile întreprinse şi evoluţia fenomenului”, a transmis Poliția Suceava.