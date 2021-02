Mai mult de 7.500 de intervenții chirurgicale au fost realizate în Spitalele Arcadia

Rețeaua Medicală Arcadia a tratat peste 350.000 de pacienți, în 2020, în cele 6 centre medicale;

Prin serviciul de telemedicină lansat anul trecut, ArcadiaLine, opțiunea care permite realizarea consultațiilor la distanță, au fost acordate peste 10.000 de ore de consultații pentru pacienți;

În 2020, în Spitalele Arcadia au fost realizate mai mult de 7.500 de intervenții chirurgicale, iar în Maternitatea Arcadia au fost născuți peste 1.200 de bebeluși;

Mereu aproape de pacienți, Arcadia a lansat Centrul de sănătate a Femeii, un spațiu dedicat pentru îngrijirea femeilor, care oferă un circuit complet pentru investigații și consultații.

Doar anul trecut, furnizorul de servicii medicale Arcadia, cea mai mare rețea privată de sănătate din regiunea Moldovei, a tratat peste 350.000 de pacienți în cele 6 centre medicale. În aceeași perioadă, în Spitalele Arcadia au avut loc peste 7.500 de intervenții chirurgicale realizate cu succes de medici specialiști care au venit în sprijinul pacienților din zona de Nord-Est a țării, și nu numai.

Anul 2020 a însemnat pentru Arcadia continuarea investițiilor în sănătate, cu lansarea serviciului de telemedicină ArcadiaLine, prin intermediul căruia peste 100 de specialiști au acordat aproape 10.000 de ore de consultații. Din cele aproape 40 de specialități medicale oferite, cele mai căutate au fost cardiologia, pediatria, endocrinologia și medicina internă.

La Arcadia – Spitale și Centre Medicale, principalele specialități de care pacienții din zona Moldovei au avut nevoie, în 2020, au fost chirurgia, Maternitatea Arcadia, unde s-au născut peste 1.200 de bebeluși, ortopedia, cardiologia și neurochirurgia.

“Anul trecut am urmărit îndeaproape evoluția pandemiei, fapt care ne-a ajutat să răspundem nevoilor pacienților în timp real, prin implementarea unor soluții menite să asigure siguranța acestora în centrele medicale Arcadia. Lansarea serviciului de telemedicină, deschiderea Centrului de Sănătate a Femeii sau echiparea a două dintre cele trei Centre de Imagistică Medicală cu tehnologia IRM 3 Tesla sunt doar câteva exemple grăitoare, de altfel și printre principalele investiții realizate într-un an cu multe provocări pentru noi. În tot acest timp, am menținut atât un flux constant de informare cu pacienții, câ tși un dialog permanent cu instituțiile naționale relevante în contextul pandemiei”, a declarat Dan Fiterman, General Manager Arcadia– Spitale și Centre Medicale.

Cazuri excepționale, operate cu succes în condiții de siguranță pentru pacienți

O serie de intervenții chirurgicale cu grad de dificultate ridicat au fost efectuateîn 2020, în Spitalele Arcadia, medicii chirurgi rezolvând unele dintre cele mai complexe cazuri medicale din țară:

Chirurgie pediatrică: un copil de 3 ani cu o formațiune tumorală sublinguală rară a fost operat cu succes la Spitalul Arcadia de cătreo echipă medicală multidisciplinară condusă de dr. Adnana Toma-Jaramani, medic specialist chirurgie pediatrică. De asemenea, specialiștii Arcadia au rezolvat și un caz de malformație uterină – uter dublu operat de către dr. Ana Maria Scurtu, medic primar chirurgie pediatrică și dr. Romulus Adrian Roșca, medic primar chirurgie pediatrică.

Chirurgie bariatrică: procedura Gastric Sleeve cu Tranzit Loop Bi-Partition, o intervenție realizată de dr. Sebastian Ralea, medic specialist chirurgie generală, a marcat o premieră în România, în chirurgia obezității.

Mai aproape de nevoile pacienților, prin investiții în oameni și tehnologie

Ca parte a strategiei de investiții orientate către siguranța pacienților,anul trecut, Arcadia a lansat serviciul de telemedicină ArcadiaLine, prin intermediul căruia pacienții pot beneficia de experiența unui consult de specialitate, similară cu cea din Centrele Medicale Arcadia, din siguranța propriului cămin.

De asemenea, echipa Arcadia a deschis, în incinta Centrului Medical Arcadia Ciocoarei, primul Centru de Sănătate a Femeii din regiunea de Nord-Est, un mediu special creat pentru paciente, unde acestea pot beneficia de un circuit medical complet care include servicii medicale de obstetrică-ginecologie, chirurgie estetică și nutriție.

În 2020, investițiile într-un ritm accelerat au mai însemnat și dotarea Centrelor de Imagistică Medicală cu două aparate IRM 3Tesla, tehnologie care facilitează diagnosticarea cu acuratețe a unui spectru larg de afecțiuni – de la afecțiuni cranio-cerebrale sau ale coloanei cervico-dorso-lombare, până la patologia hepatică sau pancreatică.

Despre Arcadia- Spitale și Centre Medicale

Lider în sănătate în regiunea de Nord-Est, Arcadia – Spitale și Centre Medicale oferă servicii medicale integrate, fondate pe o structură complexă, într-o continuă dezvoltare (Spital Multidisciplinar, Spital de Cardiologie Intervențională, 3 Centre de Imagistică Medicală, Maternitate, 6 Centre Medicale).

Echipa medicală de elită, echipamentele ultramoderne și dotările premium sunt doar câteva din motivele pentru care peste 1 milion de pacienți au ales serviciile Arcadia din 2010 și până în prezent.