43 de producători de mere participă sâmbătă și duminică, 13-14 octombrie, la a XV- a ediţie a Târgului Mărului din Fălticeni. Evenimentul este organizat în Piaţa Nada Florilor din centrul municipiului Fălticeni, anul acesta înregistrându-se cel mai mare număr de producători de mere din zonă care participă la acest târg. Astfel se face că toţi cei care vor vizita târgul vor avea la dispoziţie să aleagă dintr-o gamă extrem de variată de soiuri de mere, printre care Ionathan, Florina, Ionagold, Golden sau Vagner. De precizat că pe lângă producătorii de mere, la târg sunt prezenţi şi producători de legume, apicultori, dar şi membrii Asociaţiei Produs în Bucovina.

Coman: „Este un eveniment de tradiţie, un eveniment frumos pentru municipiul nostru şi pentru toată zona Fălticeni”

La deschiderea târgului, standurile au fost vizitate de primarul din Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, alături de o delegaţie din partea oraşului lituanian Kedainiai, de prefectul Mirela Adomnicăi, senatorul Ioan Stan şi deputatul Alexandru Rădulescu. După vizitarea standurilor, primarul Coman, a remarcat faptul că acest târg este unul de referinţă pentru întreaga zonă pomicolă Fălticeni. „Este un eveniment de tradiţie, un eveniment frumos pentru municipiul nostru şi pentru toată zona Fălticeni. O zonă pomicolă foarte bine dezvoltată şi care de la an la an are rezultate deosebite în ceea ce înseamnă cultivarea şi promovarea mărului. Primăria face ceea ce trebuie să facă, în sensul că ne ocupăm de partea de promovare a valorilor noastre, ceea ce consider că este o sarcină absolut utilă. Ne bucurăm că avem ce arăta, că avem cu ce ieşi în faţa oamenilor, spunându-le tuturor că mărul de Fălticeni este de la an la an din ce în ce mai bun. Un măr natural şi gustos. Un măr care ne face cinste nouă şi în primul rând producătorilor. Şi vremea ţine cu noi, Fălticeniul este un oraş frumos, cu oameni primitori. Vă aşteptăm cu drag la Fălticeni să vedeţi merele să le gustați şi de ce nu să cumpăraţi merele, să vă faceţi provizii pentru iarnă”, a spus Gheorghe Cătălin Coman. El a ţinut să mulţumească tuturor producătorilor care sunt prezenţi la ediţia de anul acesta a Târgului Mărului. ”Vreau să mulţumesc tuturor producătorilor care au făcut posibilă realizarea acestui eveniment. Rolul primăriei este doar de a sprijini, de a organiza şi a canaliza toate aceste eforturi mari din partea producătorilor pe parcursul întregului an. Dar rezultatele se văd şi vreau să le mulţumesc în mod public şi sincer pentru eforturile pe care le fac şi pentru faptul că municipiul Fălticeni se poate mândri cu mere de calitate. Aşa cum fiecare oraş şi municipiu are ceva specific, la Fălticeni, pe lângă multe altele, este mărul. Iar astăzi sărbătorim mărul la Fălticeni”, a mai spus Gheorghe Cătălin Coman. El a amintit faptul că Fălticeni intenţionează să se înfrăţească cu municipiul Kedainiai din Lituania, iar împreună cu membrii delegaţiei din partea acestui oraş a avut primele discuţii cu posibile colaborări pe viitor. „Ne dorim să lansăm un parteneriat cu acest oraş lituanian. Oaspeţii din Lituania au fost plăcut surprinşi de modul în care arată merele din Fălticeni şi şi-au exprimat disponibilitatea de a demara în viitorul foarte apropiat o colaborare între zona Fălticeni şi districtul Kedainiai din Lituania privind schimburile comerciale. Ei au spus că sunt crescători cu tradiţie de castraveţi. O să dăm mere în Lituania, poate o să luăm castraveţi, dar ideea este că lucrurile trebuie să se mişte şi vom promova din toate punctele de vedere această economie în beneficiul ambelor oraşe”, a mai spus Coman.

Stan: ”Aş face un apel şi către români să fie mai naţionalişti, pentru că mărul nostru este mult mai gustos comparativ cu cele din supermarketuri”

La rândul său, senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a ţinut să aprecieze în mod special relansarea pomiculturii în zona Fălticeni. „Este îmbucurător faptul că anul acesta ne apropiem, ca suprafeţe cultivate cu meri, de suprafaţa din anii ’90. Dacă atunci erau 2.500 de hectare cu livezi de mere acum sunt 1.700 – 1800 de hectare, din care în evidenţa APIA sunt vreo 700 de hectare”, a subliniat Ioan Stan. El a făcut un apel către români să fie mai patrioţi şi să cumpere din magazine merele româneşti, mere de Fălticeni. „Aş face un apel şi către români să fie mai naţionalişti, pentru că mărul nostru este mult mai gustos comparativ cu cele din supermarketuri. Nu mărul columbian, nu cel australian sau nu ştiu de unde. Plus că mărul nostru de Fălticeni este şi mai bio”, a spus senatorul sucevean.

Rădulescu: ”Aşa cum s-a aflat deja se acordă prima parte a subvenţiilor pentru producătorii de mere”

După vizitarea standurilor, deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu, a remarcat munca producătorilor de mere din zona Fălticeni, dar şi faptul că această activitate s-a dezvoltat semnificativ în ultima perioadă. „Vedem cu toţii că zona Fălticeni oferă multe bunătăţi. Meritul principal este al acestor producători care au muncit tot anul şi au venit astăzi să expună rodul muncii lor. În aceeaşi măsură un merit important îl are Primăria Fălticeni care organizează acest eveniment. Am văzut mere de toate felurile, mere noi care au intrat pe piaţă, dar m-am bucurat că am văzut şi mere din soiuri vechi, care au fost uitate, dar care sunt extrem de valoroase. Mă bucur însă că putem anunţa şi că Guvernul României vine în sprijinul acestor producători. Aşa cum s-a aflat deja se acordă prima parte a subvenţiilor pentru producătorii de mere. Subvenţii care împreună cu sprijinul cuplat pentru cei care dau mere pentru industrializare înseamnă o sumă destul de importantă la hectar. Apoi se adaugă şi celelalte proiecte cu finanţare europeană, inclusiv proiectul guvernamental Start Up pentru tinerii fermieri. Sunt lucruri bune şi cred că vom putea dezvolta foarte mult această ramură economică în zona Fălticeni, astfel încât sărbătoarea de astăzi să devină un eveniment de nivel naţional pentru toţi producătorii de fructe din România”, a declarat Rădulescu.

Festivalul Fanfarelor de la Fălticeni a ajuns la a patra ediţie

Tot astăzi, la Fălticeni a debutat şi Fetivalul Fanfarelor, eveniment ajuns la a patra ediţie. festivalul a început în faţa primăriei din Fălticeni, acolo unde trei fanfare din judeţ au susţinut scurte recitaluri, după care au plecat în paradă spre centrul municipiului. De precizat că astăzi şi mâine, pe scena din Piaţa Nada Florilor vor evolua atât fanfarele care participă la acest festival, dar şi soliștii Ghiorghiță Rotaru și Călin Brăteanu, fanfare țărănești din județul Suceava, Ansamblul Folcoric “Dorulețul” și Ansamblul Folcloric “Stejărelul”(coordonate de profesor – interpret Maria Tanasă), Grupul Moldava al Clubului Copiilor Fălticeni (coordonat de profesor Lenuța Rusu), Ansamblul Folcoric “Floricică de la Munte” al Centrului de Cultură și Arte “Carmen Saeculare” Neamț, Taraful “Doina Rarăului”din Câmpulung Moldovenesc, Ansamblul Folcloric “Străjerii” din Dolhești, Ansamblul Folcloric “Cetinița”al Căminului Cultural Boroaia, Ansamblul Folcloric “Balada” al Centrului Cultural “Dacia” Bistrița Năsăud, Ansamblul Folcloric “Flori de Mălin” al Căminului Cultural Mălini, Grupul Folcloric “Balada” din Fălticeni. Târgul Mărului, ediţia a XIV-a, este organizat de Primăria Municipiului Fălticeni, Consiliul Local Fălticeni, Asociaţia Pomicultorilor din Bazinul Pomicol Fălticeni, Consiliul Județean Suceava, Ministerul Agriculturii prin Direcţia pentru Agricultură Suceava, Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură Suceava, Cooperativa Agricolă “Livezile” Fălticeni, Asociaţia „Produs în Bucovina”, Centrul Cultural Bucovina, Asociația Culturală Vatra Satului.