Peste 400 de elevi au participat la, la finalul săptămânii trecute, la Concursul Interjudeţean de Matematică și Informatică Memorialul „Ştefan Dîrţu”, ediţia a XIX-a. Directorul liceului, Paul Bereholschi, a precizat că la concurul de matematică s-au înscris 330 elevi, din clasele IV-XII, în timp ce la concursul de informtică au participat 90 de elevi din clasele V-XII, în premieră fiind organizată o secțiune pentru gimnaziu. Elevii au fost jurizați de o comisie condusă de președintele Prof. Univ.Dr Vasile Berinde de la Universitatea de Nord din Baia Mare. La concursul de matematică, președintele executiv a fost prof. Marinela Cristina Cimpoeșu – Inspector ISJ Suceava, iar la informatică, președinte executiv a fost prof. Giorgie Vlad – Inspector ISJ Suceava.

„Este un concurs care crește de la an la an din punct de vedere valoric, dar și al amplorii sale. În acest an s-a depășit recordul ca și număr de participanți” a declarat directorul liceului, Paul Bereholschi.

La finalul concursului câștigătorii au fost următorii:

Informatică (Locurile I): Gimnaziu – Paul Burcă (Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei), clasa a IX-a – Ioan Ciprian Dobricean (Școala Gimnazială „M. Eminescu” Năsăud), clasa a X-a – Matei Chiriță (Liceul de Informatică Iași), clasa a XI-a – Vlad Turcuman (Liceul de Informatică Iași), clasa a XII-a – Florin Haja (Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei).



Matematică (Locurile I): clasa a IV-a – Matei Alexandru Tomiță (Colegiul Național Emil Racoviță Iași), clasa a V-a – Radu-Ionuț Stoleriu (Colegiul Național Emil Racoviță Iași), clasa a VI-a – Gabriel Turbinică (Colegiul Național Emil Racoviță Iași), clasa a VII-a – Maria Cristina Popa (Școala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei), clasa a VIII-a – Rareș Polenciuc (Colegiul Național Roman Vodă Roman), clasa a IX-a – Raul Dolha (Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița), clasa a X-a – Paul Rebenciuc (Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava), clasa a XI-a – Andrew Okukura (Colegiul Național Roman Vodă Roman), clasa a XII-a – Ștefan Răzvan Bălăucă (Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani).



Sponsorii concursului: S.C LITTLE STAR S.R.L. VATRA DORNEI, HOTEL “SILVA”, VATRA DORNEI, S.C. CARPATHIAN SPRINGS S.A. La festivitatea de premiere a participat viceprimarul Marius Rîpan si consilierul județean Gheorghe Apetrii.