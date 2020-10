În contextul situației operative existente la nivelul județului Suceava precum și în scopul impunerii unui climat de disciplină, de siguranță rutieră în rândul participanților la trafic, Serviciul Rutier Suceava împreună cu formațiunile de profil din județ, au organizat în perioada 23-25.10.2020, seara și noaptea, acțiuni pe linia depistării conducătorilor auto ce conduc autovehicule publice sub influența băuturilor alcoolice.

În cadrul acțiunii au fost testați cu aparatul etilotest 444 de șoferi și au fost aplicate 115 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 48.825 lei.

Au fost reținute 13 permise de conducere și au fost retrase 6 certificate de înmatriculare.

De asemenea, au fost constatate 5 infracțiuni din care 4 pentru conducere sub influența alcoolului.

Spre exemplu, un bărbat de 38 de ani, din com. Ciocăneşti, jud. Suceava, a condus auto pe DN18 Ciocăneşti, în timp ce avea o concentrație alcoolică de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, air un bărbat de 33 ani din com. Coşna, jud. Suceava, a condus auto pe DJ 172D Coşna, în timp ce avea o concentrație alcoolică de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ambilor li s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.