Între 30 aprilie și 3 mai, Cetatea de Scaun a Sucevei a atras 3.453 de vizitatori, iar Muzeul Satului Bucovinean 1.833. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, la Radio Top: „Sîmbătă, 1 mai, a fost o vizitare foarte slabă, pentru că lumea se ocupa de treburi casnice și se pregătea de Înviere. Practic, 2 și 3 mai au fost zilele importante”. Muzeul de Istorie și Muzeul de Științele Naturii au fost deschise numai pe 2 mai și au avut 14 și, respectiv, 7 vizitatori. Directorul a explicat: „N-am deschis întîmplător numai într-o zi de Paști aceste muzee. Din experiența anilor buni știam că oamenii se duc înspre muzeele în aer liber și statistica din acest an confirmă că am avut dreptate”. În concluzie, cele patru obiective ale Muzeului Național al Bucovinei au înregistrat peste 5.000 de vizitatori de Sărbătorile Pascale. Emil Ursu a spus: „Avînd în vedere că nu putem vorbi de turiști străini, că nu putem vorbi de foarte multe persoane care au venit din diaspora și ca-n vremurile bune s-au dus la muzee, a fost totuși o vizitare bună, pentru că pînă la urmă măsurile de protecție împotriva COVID încă se aplică”. Directorul muzeului sucevean a adăugat: „Lumea este încă speriată de epidemie și să nu uităm că anul trecut Paștele a fost făcut la fiecare acasă, în timp ce anul acesta a existat posibilitatea vizitelor, a existat posibilitatea întîlnirilor. Aceste lucruri sînt la fel de importante în economia generală a sărbătorilor”.