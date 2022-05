Peste 50 de mașini istorice care aparţin colecţionarilor din judeţul Suceava, dar şi invitaţilor din judeţele învecinate au fost expuse duminică, 1 mai, în parcarea Iulius Mall Suceava în cadrul acțiunii ”Retroparada Primăverii” organizată în de către filiala locală a Retromobil Club România. Frumusețile pe patru roți au atras sute de vizitatori care le-au admirat dar și fotografiat. Sucevenii au putut fi admira mărci rare, precum Singer, Volvo, VW Kafer, Opel, MG Gentry, Mercedes-Benz, Ford Mustang, Cadillac dar şi maşini foarte rare cum ar fi un Jaguar MK V 1949 şi un autoturism Plymouth P2 DeLuxe, fabricat în 1936. Totuși, atracția expoziției a fost o superbă limuzină americană Edser Ranger din 1959 construită de celebrul constructor Henry Ford în memoria fiului său Edsel decedat în 1943 la doar 49 de ani. Limuzina aparține unui botoșănean. Expoziția s-a încheiat cu parada autovehiculelor pe traseul Iulius Mall – Metro.

