În general, absolvenții specializării Științele naturii de la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” din Suceava se îndreaptă spre medicină. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de directoarea Colegiului, Maria Atănăsoae. Profesoara a declarat: „Noi avem o monitorizare foarte atentă a inserției tinerilor noștri pe piața muncii. Peste 50% dintre absolvenți sînt în domeniul pe care l-au absolvit. Cei care au terminat Mate-info sînt studenți sau chiar lucrează în domeniul IT, pentru că IT-ul e atît de generos încît îi acceptă și fără studii superioare. Ei și le finalizează ulterior. Cei care termină Științele naturii sînt în general la Medicină, Farmacie, Biologie, Biologie Medicală sau Inginerie Medicală. În majoritatea cazurilor, elevii care vin la noi nu-și schimbă intențiile pînă la finalul clasei a XII-a”. Pe de altă parte, directoarea a afirmat că la finalul semestrului I al actualului an școlar, s-au înregistrat 24 de cereri ale unor elevi care voiau să se transfere la „Spiru Haret” și două ale unor elevi care au solicitat să plece la o altă unitate. Profesoara Maria Atănăsoae a spus: „Nu am putut să-i primim pe toți solictanții, pentru că trebuie să îndeplinească niște condiții. Condiția nr. 1 este media. Media celui care vine trebuie să fie cel puțin egală cu media ultimului elev din clasa respectivă. Apoi, numărul de elevi din clasă, mai ales în condiții de pandemie, cînd nu putem avea clase supraaglomerate”.