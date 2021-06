Peste 50 de polițiști rutieri sprijiniți de polițiști de ordine publică, acționează zilnic în perioada 18 – 22 iunie cu 56 de autospeciale și aparate de testare a alcoolemiei pentru prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de băuturi alcoolice și identificarea celor care consumă alcool sau substanțe interzise și conduc vehicule. Astfel, începând cu data de 18 iunie până astăzi la ora 12.00, au fost verificate peste 500 de autoturisme, iar ca urmare controalelor, au fost aplicate deja peste 100 de sancțiuni contravenționale. Față de un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice implicat într-un accident rutier mortal s-a dispus măsura reținerii, un alt șofer fiind introdus în arestul IPJ Suceava pentru conducere fără permis. Până la această oră, în cadrul acțiunii au fost întocmite 12 dosare penale și au fost reținute peste 30 de permise de conducere.

