Simfoniile de Toamnă au fost și anul acesta un eveniment de excepție, peste 6.000 de spectatori venind să asiste la concertul extraordinar al Filarmonicii „Moldova” din Iași. Ediția a șasea a proiectului Simfonii de Toamnă a fost organizată de Clubul Rotary Suceava – Bucovina. Timp de mai bine de două ore, sucevenii prezenți joi seara pe esplanada din centrul municipiului au avut parte de un spectacol de muzică simfonică susținut de orchestra și corul Filarmonicii din Iași, sub bagheta dirijorilor Bogdan Chiroşcă şi Doru Morariu, peste 140 de muzicieni oferindu-le spectatorilor o seară de neuitat.

Evenimentul a fost și unul caritabil, organizatorii apelând la spectatori să facă donații pentru cumpărarea unui microbuz special pentru copiii și adulții cu dizabilități aflați în grija Complexului de Recuperare Blijdorp – O nouă Viață din Suceava.



Mai trebuie spus că la ediția de anul acesta „Simfoniile de Toamnă” au avut, pentru prima dată, un președinte onorific. Acesta a fost mediul sucevean Vasile Gheorghe Ciubotaru, doctor în științe medicale și șeful Secției Neurochirurgie III al Spitalului Clinic de Urgențe „Bagdasar Arseni” din București.



„Sunt onorat să fiu preşedinte de onoare al Simfoniilor de Toamnă, dar m-am mirat de ce eu?! Pentru că eu nu fac nimic deosebit, fac doar ceea ce am învăţat, ceea ce trebuie să fac, cu multă responsabilitate”, a declarat Vasile Gheorghe Ciubotaru.



Tot joi, managerul proiectului „Simfonii de Toamnă”, Dan Ioan Cușnir, a ținut să precizeze că astfel de evenimente ar trebui să facă parte din normalitate în municipiul Suceava. „Adevărata reuşită va fi atunci când astfel de evenimente vor face parte din normalitate în Suceava. Experienţa publicului sucevean a fost una memorabilă, pentru că a beneficiat pe deplin de valoarea excepţională a Filarmonicii de Stat Moldova Iaşi şi a muzicii sale”, a declarat Dan Ioan Cușnir.

Simfoniile de toamnă de joi seara s-au încheiat cu un spectaculos foc de artificii.