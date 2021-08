Dezvoltată în cadrul parteneriatului educațional dintre Junior Achievement (JA) România și Ingka Investments România, cea de-a doua ediție a proiectului Managementul forestier a implicat în activitățile derulate în anul școlar 2020-2021 un număr total de 614 elevi, din 7 licee cu clase de specializare în domeniul silviculturii.

Parte a disciplinei Junior Achievement dedicată orientării profesionale și a programului internațional Succesul profesional, proiectul are ca obiectiv familiarizarea elevilor cu aplicarea procedurilor moderne de management al pădurilor, cu necesitatea protejării și conservării fondului forestier, precum și cu modul în care tehnologia poate susține managementul durabil în domeniul silviculturii.

Cele trei module educaționale, dezvoltate în cadrul proiectului Managementul forestier, au fost derulate sub coordonarea cadrelor didactice, în sistem hibrid – la clasă și online –, iar materialele de studiu au putut fi accesate atât în versiune digital-interactivă, prin intermediul platformei internaţionale LMS JA Inspire™, cât și în variantă tipărită.

Consultanții voluntari Ingka Investments România s-au implicat în modelarea atitudinii tinerilor față de mediu, oferindu-le exemple de bună practică din activitatea profesională și subliniind importanța dezvoltării unei gândiri responsabile, orientată spre sustenabilitate și grija față de natură.

Sesiunile de tip job shadowing virtual le-au oferit celor 124 de elevi participanți, doritori să urmeze o carieră profesională în domeniul silvic, informații utile despre abilitățile necesare pentru a participa la activități precum munca într-un ocol silvic, efectuarea unei certificări forestiere sau implementarea tehnologiei în silvicultură prin utilizarea unor concepte/resurse inovatoare, cum sunt GIS-ul (Sistemul Informațional Geografic) sau dronele care ajută la culegerea, gestionarea și analiza datelor.

„În cadrul webinarului susținut de voluntarul companiei Ingka Investments (proiectul Managementul forestier), am fost încântat să aflu informații noi despre utilizarea tehnologiei de inspecție a pădurilor și monitorizare a arborilor. O temă de interes pentru o sesiune viitoare consider că ar fi prezentarea activităților zilnice din cadrul unui ocol silvic.“ – elev la Colegiul Tehnic Forestier din Piatra Neamț

Cele 7 licee implicate în acest an școlar în implementarea proiectului Managementul forestier sunt:

Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza, Geoagiu, județul Hunedoara

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț, județul Neamț

Colegiul Tehnic Ion Creangă, Târgu Neamț, județul Neamț

Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, județul Prahova

Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Liceul Ștefan Procopiu, Vaslui, județul Vaslui

Liceul Simion Mehedinți, Vidra, județul Vrancea

Proiectul este recomandat elevilor și profesorilor din învățământul profesional și tehnic, domeniul silvicultură.

Informații despre proiect: https://www.jaromania.org/proiecte/managementul-forestier