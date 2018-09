Ediția de anul acesta a Crosului Sucevei s-a dovedit a fi un succes atât prin numărul de participanți, când și prim modul în care a fost organizată această competiție. La linia de start s-au aliniat peste 600 de participanți, care au concurat la nu mai puțin de 12 probe. Ediția de anul acesta a Crosului Sucevei a fost organizată de Asociația Județeană de Atletism Suceava, împreună cu Primăria Suceava.

Participanţii au alergat pe traseul Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazul/Aleea Anastasie Crimca, Policlinică, Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu, Giratoriu – MC Donald,s, Nicolae Bălcescu, având ca punt de plecare esplanada Casei de Cultură. La cros au participat de la copii cu vârsta de şase ani şi până la seniori, cu vârste de peste 70 de ani.

Printre cei care s-au aliniat la startul Crosului Sucevei s-a numărat şi viceprimarul municipiului, Lucian Harşovschi, care deşi nu a urcat pe podium a reuşit să se claseze printre primii la categoria de vârstă la care a concurat.

Cei peste 600 de participaţi s-au întrecut în următoarele probe:

Vârsta 8-13 ani, fete, distanța de alergare de 2.000 de metri;

2. Vârsta 8-13 ani, băieți, distanța de alergare de 2.000 de metri;

3. Vârsta 14-18 ani, junioare, distanța de alergare de 2.500 de metri;

4. Vârsta 14-18 ani, juniori, distanța de alergare de 2.500 de metri;

5. Vârsta 19-25 ani, feminin, distanța de alergare de 2.500 de metri;

6. Vârsta 19-25 ani, masculin, distanța de alergare de 2.500 de metri;

7. Vârsta 26-39 ani, feminin, distanța de alergare de 2.500 de metri;

8. Vârsta 26-39 ani, masculin, distanța de alergare de 2.500 de metri;

9. Vârsta 40-49 ani, feminin, distanța de alergare de 2.000 de metri;

10. Vârsta 40-49 ani, masculin, distanța de alergare de 2.000 de metri;

11. Vârsta peste 50 ani, feminin, distanța de alergare de 2.000 de metri;

12. Vârsta peste 50 ani, masculin, distanța de alergare de 2.000 de metri.