În 2018, peste 64% din cele aproximativ 1.300 de vehicule verificate, în trafic, pe raza judeţului Suceava de inspectorii Registrului Auto Român erau neconforme, iar 62 prezentau pericol iminent de accident. Așa a comunicat purtătorul de cuvânt al Registrului Auto, Roxana Dima. Aceasta a mai informat că în urma controalelor mixte derulate de RAR și Poliția Rutieră, în județul Suceava au fost aplicate 82 de amenzi. De asemenea, au fost reţinute 10 permise de conducere şi au fost retrase 363 de certificate de înmatriculare. Roxana Dima a menţionat că rezultatele controalelor din trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte R.A.R.-Poliţie opresc pentru verificare doar acele vehicule care sînt susceptibile de a prezenta defecţiuni.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating