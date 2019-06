”Zilele Teatrului Matei Vișniec 2019 au bătut gongul de final!

Emoții, pasiune și dăruire, trupe de excepție, conferințe, mese rotunde, lansări de carte și dezbateri cu invitați de onoare, concerte extraordinare, spectacole pentru copii, recitaluri de poezie, spectacole de comedie, tragedie, tragicomedie, spectacole de teatru-dans, musical, performance stradal și teatru mobil, toate s-au întâmplat pe parcursul a 15 zile, timp în care ne-au fost alături mii de suceveni, care au ales să se bucure de artă și de frumos în cele mai interesante forme și culori.

Zilele Teatrului Matei Vișniec au debutat și s-au încheiat cu un impresionant spectacol de mapping pe clădirea teatrului, cu tema Teatrul și democrația, realizat de Andrei Cozlac.

Organizată în perioada 16 – 30 mai 2019, sub egida Sezonului România-Franța, o manifestare inedită, de mare anvergură, ediția din acest an a festivalului l-a avut ca invitat de onoare pe dramaturgul Matei Vișniec. În deschiderea oficială, festivalul s-a bucurat de prezența directorului Institutului Francez din Iași – Vincent Lorenzini, în calitate de reprezentant al Sezonului România-Franța, a vicepreședintelui Institutului Cultural Român – Mirel Taloș, a Managerului Teatrului Național din Cluj – Mihai Măniuțiu, a trei directori de teatre de la Avignon: Alain Timár (Théâtre des Halles), Salvatore Caltabiano (L’Atelier Florentin) și Serge Barbuscia (Théâtre du Balcon), alături de domnul Ion Lungu, primar al municipiului Suceava și doamna Angela Zarojanu, consilier local, membru în Consiliul de Administrație al teatrului sucevean. Evenimentul a fost moderat de Carmen Veronica Steiciuc, Directorul General al TMMVS. Tot în deschiderea festivalului, a fost decernat Premiul pentru cea mai bună piesă scurtă, în cadrul celei de-a VI-a ediții a Concursului Național de Dramaturgie „Matei Vișniec”, premiu oferit, ca în fiecare an, de Clubul Rotary Suceava Bucovina.

Tema festivalului din acest an a fost „Teatrul și Democrația”.

„Teatrul şi democraţia s-au născut în acelaşi timp, cu două mii cinci sute de ani în urmă, în Grecia antică, şi merită să reflectăm la simbolurile acestei <coincidenţe> istorice. Democraţia a avut întotdeauna nevoie de teatru ca de un plămîn vital, iar teatrul a generat democraţie prin capacitatea sa de a nelinişti, de a fi subversiv, de a genera libertate subliminală, de a amesteca rîsul cu plînsul, satira cu observaţia, încrederea în om cu privirea critică asupra erorilor comise de om şi de societate… ” (Matei Vișniec)

În cadrul festivalului de anul acesta au avut loc importante conferințe de presă, dezbateri și mese rotunde care au fost susținute de invitați de seamă din Franța, Spania, Italia, Anglia și România.

Invitații dramaturgului Matei Vișniec au fost în acest an Sever Voinescu, redactor șef al prestigioasei reviste de cultură Dilema veche, împreună cu binecunoscutul teatrolog parizian George Banu, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, singurul român distins cu Marele Premiu al Academiei Franceze și cu filozoful Andrei Cornea, eseist, istoric al artei, clasicist și publicist. Discursurile și poveștile lor deosebite din cadrul dezbaterilor pe care le-au susținut, au avut tematici diverse, de o mare însemnătate pentru lumea teatrului, cum ar fi: Teatrul și simbolurile sale, Teatrul și spiritul timpului, Comedia anticilor. Comedia zilelor noastre.

La dezbaterea Teatrul în cetate: şcoală a democraţiei şi dimensiune identitară a Europei, moderată de dramaturgul și jurnalistul Matei Vișniec, întâlnire televizată, alături de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, au fost prezente nume importante ale culturii românești și franțuzești, cum ar fi: George Banu- teatrolog Paris, Mihai Măniuțiu – manager al Teatrului Național Cluj, Alain Timár – director al Théâtre des Halles din Avignon, Serge Barbuscia – director al Théâtre du Balcon din Avignon, dramaturgul și editorul Emile Lansman de la Bruxelles, Belgia, Evelio Miñano Martínez din Valencia – Spania, Jozefina Komporaly din Londra, Marea Britanie.

Programul Zilelor Teatrului Matei Vișniec a inclus și o serie de concerte extraordinare cum ar fi: CT Project -Sunete Sculptate – concert electro acustic cu Cári Tibor, Concert The Tango Orchestra – muzică de teatru compusă de Cari Tibor, Concert de jazz cu Mircea Tiberian.

Printre invitații festivalului de anul acesta s-au aflat și 3 câștigători ai Premiilor UNITER 2019: Călin Ciobotari – cel mai bun critic de teatru, Richard Balint, cel mai bun actor pentru rol secundar – Mr. Lockhart din spectacolul Navigatorul de Conor McPherson, regia Cristian Juncu și actriţa şi coregrafa Andrea Gavriliu, premiată pentru mişcare scenică, care a participat la Zilele Teatrului Matei Vișniec cu spectacolul de teatru dans Zic Zac.

Constantin Chiriac este director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca“ Sibiu din anul 2000 și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, al treilea cel mai important festival de arte ale spectacolului din Europa. Renumitul actor, ne-a dăruit, în cadrul Zilelor Teatrului Matei Vișniec două momente deosebite, prin recitalurile de poezie pe care le-a susținut: Domnule și frate Eminescu și Metanie Ție, Părinte!

Unul din spectacolele eveniment invitate în cadrul Zilelor Teatrului Matei Vișniec a fost Scripcarul pe acoperiș, un musical de Joseph Stein după povestirile lui Shalom Alecheim, regia Korcsmáros György de la Teatrul Regina Maria din Oradea, spectacol care a ajuns în fața publicului sucevean grație unei frumoase colaborări dintre două festivaluri importante din Suceava: Zilele Teatrului Matei Vișniec 2019 și Festivalul dedicat Zilei Limbii și Teatrului Idiș.

Cei mai mici dintre admiratorii noștri au privit cu încântare și bucurie spectacolele pentru copii care s-au jucat pe scena teatrului din Suceava: „Alice în Oglindiria”– Teatrul pentru copii și tineret Luceafărul, „Tapis” – Théâtre de l’Echappée din Laval, Crina și păpușile vorbitoare cu spectacolul „Aventuri cu Bunicuța Julieta și prietenii săi” realizat de Crina Zvobodă, „Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama” – Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava.

În cifre, Zilele Teatrului Matei Vișniec 2019, înseamnă două orașe gazdă – Suceava și Rădăuți, 25 de trupe de stat și independente din România, Franța și Republica Moldova. Maratonul de teatru a inclus 32 de spectacole în 58 de reprezentații, cu peste 200 de actori participanți, care au încântat ochii privitorilor în 14 locuri de desfășurare precum: 4 scene mari (Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava, Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, Auditorium Joseph Schmidt – USV, Casa de cultură Rădăuți) plus alte spații neconvenționale cum ar fi: Uzina de apă, autobuzul, Cetatea de Scaun a Sucevei, Biserica Nașterea Maicii Domnului, Restaurant Centru Vechi, Iulius Mall Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Spațiul expozițional al Teatrului sucevean și Parcul central din Rădăuți.

Programul Zilelor Teatrului Matei Vișniec a atras atenția publicului și prin spectacolele oferite de teatrul sucevean Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama, Rinocerii și Pisici; de asemenea actrița Clara Popadiuc a susținut un workshop de inițiere în arta actorului pentru adolescenți. Acest atelier s-a adresat cu precădere liceenilor care sunt interesați de teatru, fascinați de scenă sau măcar curioși de culisele actoriei.

Au răspuns prezent invitației de a participa la festival următorii directori de teatre: Constantin Chiriac(Sibiu), Mihai Măniuțiu (Cluj), Florin Toma (Galați) și Cătălin Grigoraș (Turda). Au participat cu bucurie și emoție teatrele naționale, locale și companiile teatrale invitate, după cum urmează: Théâtre du Balcon din Avignon – Franța, Théâtre de l’Echappée din Laval – Franța, Compania De la gare & Cie din Paris – Franța, Teatrul pentru copii și Tineret Luceafărul Iași, Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați, Teatrul Național Lucian Blaga Cluj – Napoca, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, Teatrul Regina Maria Oradea, Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Teatrul Mihai Eminescu Botoșani, Teatrul Sică Alexandrescu Brașov, Teatrul Aureliu Manea Turda, Teatrul Tomcsa Sándor Odorheiu Secuiesc, Teatrul Satiricus I.L.Caragiale Chișinău, Teatrul studențesc Fabulinus – USV Suceava, Teatrul Independenților Profesioniști, Teatrul Dramaturgilor Români București, precum și artiștii Mircea Tiberian, Andrea Gavriliu, Cári Tibor, Crina Zvobodă, Luana Popa. Nu a lipsit critica de specialitate, reprezentată în acest an de: Oltița Cîntec, Călin Ciobotari, Ion Parhon, Tamara Constantinescu, Ioana Petcu, Daniela Șilindean, Carmen Mihalache, Aurelian Bălăiță, Vasilica Bălăiță, Dragoș Pătrașcu, și nici reprezentanții mass-mediei naționale: Mariana Ciolan – Radio România Cultural, Andreea Știliuc și Relu Tabără – TVR Iași. Festivalul s-a bucurat și de prezența specială a unei delegații franceze de la Asociația Laval – Suceava, cele două orașe fiind înfrățite, delegație condusă de doamna Francoise Marchand.

Zilele Teatrului Matei Vișniec 2019 s-au încheiat, așadar, anunțând încă un succes deplin, atât în privința actului artistic, cât și a numărului de spectatori, festivalul de anul acesta oferind publicului din Suceava, cu generozitate, spectacole de toate genurile și pentru toate categoriile de spectatori. Eforturile organizatorilor au fost răsplătite cu prezența a peste 7500 de spectatori, care au ales să se bucure de teatru pe parcursul a 15 zile pline de emoție și bucurie.

Organizatori: Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava, Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava

Parteneri de eveniment: Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada Franței în România, Institutul Cultural Francez, Institutul Cultural Român, Redacția revistei Dilema Veche, Crai Nou Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Librăria Cărturești Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Bucovinei, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” Suceava, Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, Casa de Cultură a Studenților Suceava, TPL Suceava, Iulius Mall Suceava, Casa de Cultură Rădăuți.

Promotori: Clubul Rotary Suceava – Bucovina și Asociația SEVA

Sponsori: DAREX Auto, AQUA CARPATICA, Grup Mușatinii, TBI Credit, AC Mobile SRL, Tarsin Suceava, Taco Loco, MOBEXPERT, EnotecCa, Petro Vaselo, Pensiunea Santa Fe.

Parteneri Media: Parteneri media: TVR Iasi, StiriSuceava.net, suceava.media, Clement Media, Intermedia TV, Jupanu’, Monitorul de Suceava, Radio TOP Suceava, Radio AS, Radio VIVA FM, Radio ROCK FM, Orasul Suceava, Cinema Suceava, NEST TV, Suceava live, Radauti Ziar, CromTel TV, Suceava News, Hotnews, NewsBucovina, Obiectiv Suceava, newsme.ro, Impact FM, Bucovina TV, Tv Plus, Casa de poezie Light of ink.