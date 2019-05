Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din Sistemul de Protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, Palatul Copiilor Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Instituția Prefectului Județului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava şi Ambu Life Suceava, au organizat în data de 16.05.2019 Acțiunea ”Fii conștient, nu dependent”, acțiune Anti-violenţă, Anti-tutun, Anti-alcool şi de prevenire a accidentelor rutiere, finalizată cu o simulare a unui accident rutier.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2019 şi a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie în vederea prevenirii consumului de droguri, de plante etnobotanice și de tutun, a prevenirii accidentelor rutiere dar și a violenței, sub toate formele sale.

La acțiunea Anti-Drog şi Anti-Tutun au participat peste 700 de elevi, însoţiţi de 43 de cadre didactice, din unităţi de învăţământ din municipiul Suceava și, Şcoala Gimnazială ”Mihai Halunga” din Hânțești, unde în acest an, am desfășurat un Flash Mob pe ritmuri muzicale ca alternativă la violență și consum de droguri, și s-a desfășurat un exercițiu de salvare a unei victime accidentate ce a traversat prin loc nepermis fiind atent la un dispozitiv telefonic, șoferul neputând evita impactul l-a acroșat, anunțând prin serviciul de urgență 112 intervenţia din partea echipajelor de la SMURD, Pompieri, Poliţia Rutieră, împreună cu Ambu Life Suceava.

Acţiunea a fost avizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava care a permis elevilor din unităţile de învăţământ, însoţiţi de cadre didactice, să participe la Marşul Anti-violenţă, Anti-drog și de prevenire a accidentelor rutiere, autorizată de Primăria Municipiului Suceava și cu acordul Instituției Prefectului.

Pe această cale, organizatorii mulţumesc tuturor directorilor şi consilierilor educativi care au contribuit la succesul acestei acţiuni: Prefectura Suceava, Primăria Suceava, Consiliul Județean Suceava, Ambu Life Suceava, Tipografia Promo Art, Compartimentul de analiză și prevenire a criminalității din cadrul IPJ – domnului Comisar șef de poliție Ionuț Epureanu și Inspectoratul de Jandarmi Suceava.

De asemenea ţinem să mulţumim domnilor Lt. col. Marius Tăuteanu și plt. Adj. Gelu Pavalache de la Detașamentul de Pompieri Suceava (ISU Suceava), doamnei subcomisar Ana-Maria Olariu de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Politie și, nu în ultimul rând, doamnelor inspector școlar prof. Gabriela Scutaru și prof. Tatiana Vîntur de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, doamnei prof. Biatrice-Liliana Choleva – directorul Palatului Copiilor Suceava care au sprijinit Acțiunea ”Fii conștient, nu dependent”.

Acțiunea s-a finalizat prin Conferința cu tema ”Fii conștient, nu dependent” organizată la Sala ”Bucovina” din Palatul Administrativ Suceava moderată de doamna prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu – coordonatoarea EUROACTIV Suceava. La conferință a participat și domnul Viorel Seredenciuc – vicepreședintele Consiliului Județean Suceava și din partea Instituției prefectului județului Suceava a participat domnul insp. sup Antoniu-Alexandru Flandorfer.

Echipa de organizare a acțiunii a fost compusă din: domnul Ionuț Epureanu – comisar șef la IPJ, domnul Andrei Haureș de la Ambu Life Suceava, doamna prof. Tatiana Vîntur – inspector școlar activitate permanentă de la ISJ, doamna prof. Biatrice-Liliana Choleva – director la Palatul Copiilor Suceava, doamna prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu – coordonator EUROACTIV, prof. Mihai Greciuc de la EUROACTIV Suceava, Luca Răscol, Alexandru-Florinel Tanase, Ene Mircea, Alexandra Florea, Vlad-Mihail Iriciuc, Iustin Nichiteanu, Robert Catargiu, Sabina Ciutac de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava.