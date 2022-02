Primăria Siret va aloca peste 75% din bugetul pe anul 2022 pentru investiții în acest oraș. Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu a spus că cele mai multe fonduri provin din proiectele cu finanțare care se află în implementare și care însumează peste 25 de milioane de euro. Cu toate acestea, Adrian Popoiu a spus că anul acesta bugetul a fost construit extrem de greu, având în vedere că pentru chelutielile de funcționare suma disponibilă este foarte mică. „Au fost foarte multe tatponări și recunosc că am întârziat foarte mult elaborarea acestui buget pe anul 2022. Am reușit să încropim un buget total nesartisfăcător, spun eu, din punctul de vedere al cheltuielilor de funcționare. Dar am reușit să acoperim în totalitate salariile, iar la partea de investiții stăm foarte bine. Și anul acesta, peste 75% din buget este dedicat investițiilor și în primul rând proiectelor cu fonduri europene. Deci, la cheltuielile de funcționare stăm un pic mai rău”, a precizat Popoiu.

El a explicat că din veniturile proprii ale primăriei, de aproxiamtiv 11 milioane de lei, aproape 5 milioane de lei trebuie alocați obligatoriu pentru rate și dobânzi la un credit contractat de la Trezorerie. „Am fost nevoiți să accesăm un credit de la Trezoreri pentru acoperirea diferențelor de preț la creșterea devizelor aferente proiecteor europene aflate în derulare. Cofinanțarea noastră a crescut de la 2% la aproxiamtiv 17%. Și dacă discutăm de proiecte de peste 25 de milioane de euro, iată că această cofinanțare a noastră a crescut de la câteva sute de mii de euro la peste 3 milioane de euro. De aceea aceste rate și dobânzi pe care trebuie să le plătim anul acesta acoperă aproape în totalitate cheltuielile de funcționare ale primăriei. Dar, din dorința de a nu închide primăria am prins o sumă mai mică la rate și dobânzi în așa fel încât la cheltuielile de funcționare să prindem o sumă minimă pentru a putea funcționa în continuare. Și aici mă refer la partea de materiale, de prestări servicii, de iluminat public, apă, canal și așa mai departe. Trebuie spus că am apelat, în contextul în care nu am putut elabora un buget echilibrat, la Consiliul Județean, la Prefectură, la Ministerul Dezvoltării pentru a fi sprijiniți anul acesta. Dorința noastră este ca măcar o parte a acestor rate să fie acoperite de la bugetul de stat sau din fondurile Consiliului Județean. Deocamdată avem doar promisiuni și sperăm noi ca și acest capitol să fie poate închis”, a spus primarul din Siret.

Adrian Popoiu a adăugat că îl bucură faptul că până la și anul acesta va fi folosită o sumă importantă din buget pentru investiții. „Față de anul trecut stăm poate la fel de bine, dacă nu mai bine în ceea ce privește volumul investițiilor în orașul Siret. Doar anul acesta probabil vom cheltui pe investiții suma de 55 de milioane de lei”, a precizat Popoiu. El a spus că dacă vorbește de investiții în Siret, în primul rând trebuie să facă referire la proiectele pe fonduri europene care sunt în derulare în momentul de față. „Proiectele europene cele mai importante sunt cele două proiecte integrate pe linia de finanțare 13.1. Primul este <Îmbunătățirea calității vieții în orașul Siret>, iar al doilea este <Creșterea calității vieții în orașul Siret>. Aici sunt mai multe obiective, respectiv locuințe sociale, un centru de tineret, drumuri locale, un centru de învățare permanentă, parcul din centrul orașului, ambulatoriul Spitalului de Boli Cronice din Siret. Aspoi, la școala profesională înființăm mai multe ateliere și laboratoarare și un amfiteatru la Liceul Lațcu Vodă. De asemenea, pe mobilitate urbană continuăm modernizarea drumului județean și înființarea transportului public local. Apoi pe AFIR avem un centru integrat de servicii sociale în cartierul Mănsătioara”, a arătat Adrian Popoiu. El a mai spus că anul acesta for fi finalizate lucrările la blocul ANL din Suceava, dar în același timp vor începe lucrările pentru construcția parcului științific și tehnologic, în luna martie, dar și lucrările pentru extinderea rețelei de apă și canal, printr-un proiect în care lider este compania ACET.