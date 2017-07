Prefectura Suceava a informat că peste 8.000 de copii care au vârsta vaccinării împotriva rujeolei nu s-ar afla în evidența medicilor de familie. Într-un comunicat de presă al Prefecturii Suceava se precizează că în contextul campaniei naționale de imunizare împotriva rujeolei, în cursul zilei de astăzi, la Prefectura Suceava a avut loc prima întâlnire a grupului de lucru mixt care are rolul de a evalua principalele nevoi ale comunităților de romi și de a aplica programe de sprijinire. Grupul mixt a fost reorganizat prin ordin al prefectului de Suceava, Mirela Adomnicăi, ordin emis tot astăzi, la solicitarea Asociația Partida Romilor “Pro Europa”.

Întrucât între baza de date prezentată de Direcția pentru Evidența Persoanelor și situația copiilor înscriși la medici de familie, există o diferență de 8380 de copii de vârsta vaccinării (9 luni-9 ani), Prefectura Suceava a solicitat Direcției pentru Evidența Persoanelor să stabilească repartizarea acestor copii pe unități administrativ teritoriale. “Noi vom solicita primăriilor să verifice, împreună cu medicii de familie, care este situația acelor copii, iar în condițiile în care nu sunt vaccinați să organizăm o campanie de informare cu privire la importanța vaccinării împotriva rujeolei, campanie pe care o vom derula implicând instituții, ONG-uri. Nu există o astfel de statistică nici la nivel județean, nici național, până acum nu s-a solicitat evidențe, nu s-au făcut suprapuneri de baze de date pentru a vedea situația exactă a copiilor nevaccinați. Dorim să cunoaștem dimensiunea problemei, iar în funcție de numărul copiilor neimunizați rezultat și cauzele care au determinat nevaccinarea să ne stabilim strategia”, a declarat prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi.

Din Grupul de lucru mixt menționat fac parte prefectul Sucevei, Mirela Adomnicăi, subprefectul Silvia Boliacu, reprezentanți ai Biroului Județean pentru romi, Biroul Regional al Agenției Naționale pentru romi, reprezentanți ai serviciilor deconcentrate, respectiv Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului, Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Inspectoratul de Jandarmi, Direcția Județeană pentru Tineret și Tineret, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava, Inspectoratul teritorial de muncă, Casa de Asigurări de Sănătate.

