Peste jumătate dintre elevii eligibili ai Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc s-au vaccinat anti-Covid. Această instituție de învățământ a anunțat că din dorința de a reveni cât mai repede la normalitatea de dinainte de pandemie, mai bine de jumătate dintre elevii eligibili au ales să se vaccineze împotriva virusului SARS-CoV-2.

„M-am vaccina pentru că simt că este datoria mea de cetățean de a contribui la oprirea pandemiei. Totodată, vreau să îmi îmbrățișez bunica fără reținerea că există posibilitatea să îi pun sănătatea în pericol”, a declarat eleva sergent Teodora Spoială după vaccinare

De asemenea, elevul sergent Alexandru Manole a spus că s-a vaccinat cu speranța că prin imunizare și cu respectarea în continuare a măsurilor de distanțare, pandemia va lua sfârșit. „De peste un an normalitatea noastră a fost mult distorsionată, de la purtatul măștilor, până la distanțarea fizică. Astăzi, însă, am făcut un important pas spre a ne recăpăta normalitatea și a ne salva persoanele dragi din jurul nostru. Eu m-am vaccinat, tu?”, a transmis Alexandru Manole.