În această zi de 24 mai 1626, Peter Minuit, director al Companiei Indiilor de Vest Olandeze, din colonia Americii de Nord, a făcut un schimb istoric cu un trib de indieni băștinași: pentru niște cratițe, tigăi, cârlige de undiță, unelte și țesături în valoare de șaizeci de guldeni, compania a obținut dreptul de posesie asupra unei insule întinse din estuarul fluviului Hudson.

Peter Minuit, un bărbat rumen, rotund la față, cu barbișon și mustață cu vârfurile răsucite, era german vorbitor de olandeză, născut la Wesel, în Germania. Cu doi ani înaintea numirii sale ca director, Compania Olandeză a Indiilor de Vest înființase colonia Noua Olandă în valea inferioară a fluviului Hudson și îi adusese aici pe primii coloniști, formând mici comunități pe malurile marelui golf. Însă, chiar în timp ce începeau să se ridice noile așezări, a izbucnit războiul între triburile locale de indieni, care își disputau comerțul cu blănuri cu coloniștii.

În încercarea de a asigura protecția așezărilor nou-înființate, directorul Minuit a cumpărat Insula Manhattan – nume provenit dintr-un cuvânt din limba indienilor algonquin, care înseamnă „insula dealurilor” – și i-a mutat pe coloniști către capătul ei sudic. A botezat noul oraș New Amsterdam și a dat ordin să fie construit în centrul său un fort din lemn. (De vreme ce dolarul american nu exista la începutul secolului al XVII-lea, tradiția care spune că Minuit a cumpărat Manhattan-ul cu 24 de dolari este un anacronism, bazat pe calculele realizate de istoricul Edward O’Callaghan, care a trăit în secolul al XIX-lea).

În 1631, Compania Olandeză a Indiilor de Vest l-a rechemat pe Minuit în Olanda și, după alte aventuri în Lumea Nouă, unele dintre ele în slujba suedezilor, a murit înecat în timpul unui uragan, în Indiile de Vest, în 1638.

În orice caz, chiar și în lipsa lui Minuit, New Amsterdam a continuat să prospere, însă, în 1664, despoticul și controversatul guvernator Peter Stuyvesant a fost obligat să-l cedeze britanicilor, în timpul celui de-al Doilea Război Anglo-Olandez, când o puternică flotă de vase de război britanice a pătruns în port.

Britanicii au schimbat numele orașului în New York, în onoarea fratelui regelui, Ducele de York (ulterior, Iacob al II-lea).

Tot la 24 mai:

1543: Moare la Frauenberg astronomul polonez Nicolaus Copernicus.

1685: Se naște la Gdansk, în Polonia, fizicianul Gabriel Fahrenheit.

1743: Se naște revoluționarul francez Jean-Paul Marat.

1819: Se naște în Palatul Kensington regina Victoria.

1844: Samuel Morse trimite primul mesaj telegrafic, de la Washington la Baltimore.

Geo Alupoae, critic de teatru.