După ce mai multe nume sonore au trecut pragul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai", a venit și rândul lui Petre Roman, primul premier al României postdecembriste, să facă dezvăluiri din viața personală în fața moderatoarei de la Kanal D.

Petre Roman a fost nevoit să răspundă mai multor întrebări incomode în emisiunea lui Denise Rifai, acestea având legătură atât cu viața sa personală, de familie, cât și cu cea profesională. Petre Roman s-a însurat prima oară la 27 de ani, cu o femeie cu 6 ani mai mare ca el, Mioara, divorțată și cu un copil. După un mariaj de 34 de ani și un divorț răsunător, s-a recăsătorit cu o femeie mai tânără cu 26 de ani, Silvia Chifiriuc, cu care are un băiețel. Iată câteva dintre întrebările din emisiune!

Cine e Petre Roman?

Sunt înainte de toate un profesor, un om de știință, care a ajuns în politică la o cotitură fundamentală a politicii țării noastre. Atlfel, mie nu mi-a placut politica. Sunt un om politic prin împrejurarea Revoluției.

Ce ați iubit la Mioara Roman?

Am fost împreună și la bine și la rău. De la un moment în colo nu a mai fost așa, pur și simplu. Ea e o mare vorbitoare de limba arabă, o ziaristă excepțională. De la mine să auziți vreodată ceva nepotrivit sau negativ la adresa ei.. exclus.

V-ați iubit cu fiica lui Ceaușescu?

Am cunoscut-o pe Zoe în 1972. A fost o relație cu parfum de idilă. Când am cunoscut-o pe Zoe eram deja de un an și jumătate la Toulouse. Era o fată foarte bine educată, frumoasă, în niciun caz nu îți dădea impresia că este fata lui este. Da, am curtat-o. Însă lucrurile s-au stopat pentru că s-a declarat împotriva acestei legături mama ei, Elena Ceaușescu.

